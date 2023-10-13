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13 октября 2023, 18:08 Читати українською

НАПК исключило крупнейшего в мире производителя бриллиантов из списка спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) из перечня международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) из перечня международных спонсоров войны.
Фото: instagram.com/srk.one

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Причина такого решения

SRK вышла с официальным заявлением, где отметила, что будет соблюдать международные обязательства и не будет сотрудничать с российскими подсанкционными субъектами.

Кроме того, в компании заявили о своей поддержке нынешним и будущим инициативам стран G7 по ограничению обращения с российскими алмазами и воздержанию от их закупок.

«Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из россии, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов. Такое решение компании должно ослабить способность россии вести войну против нашего государства и его влияние в мире», — говорится в сообщении НАПК.

В отдельных странах санкционной коалиции действует запрет на импорт российских алмазов, но он касается исключительно необработанных алмазов.

Некоторые компании нашли способ обходить такие ограничения. Необработанные русские алмазы смешивают с другими алмазами, затем продают как «смешанный» товар. Также запрет не распространяется на российские бриллианты, обработанные в других странах.

Это создает значительные пробелы в санкционном механизме, позволяющие таким компаниям, как «Алроса» не только наполнять российскую военную казну деньгами, но и участвовать в строительстве военных подлодок и распространять кремлевское влияние на другие континенты.

Агентство приветствует решение SRK и будет следить за выполнением обязательств, которые взяла компания.

«Отказ SRK закупать российские алмазы и исключение компании из реестра подкрепляет действенность проекта НАПК „Международные спонсоры войны“. И, что важно, является прямым доказательством наличия у каждой международной компании права выбора: спонсировать или нет войну, то есть быть или нет в реестре», — подчеркнули в НАПК.

Напомним

«Минфин» писал, что в середине сентября этого года НАПК внесло SRK в перечень международных спонсоров войны.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 октября 2023, 18:18
#
А еще спикер «компании посетил с визитом Киев, и случайно потерял пару бриллиантов на 20 -50 карат
+
0
matroskin
matroskin
13 октября 2023, 18:22
#
НАЗК «проверив» всех чиновников, похоже нашла новый способ рубить бабло.
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