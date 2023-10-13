АРМА приобретет военные облигации на 656 миллионов

Кабинет Министров согласовал Национальное агентство по вопросам розыска и менеджмента активов (АРМА) приобретение военных облигаций за средства, размещенные на счетах нацагентства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«Соглашено объем приобретения Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, за счет средств, размещенных на счетах агентства в национальной валюте, облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» в сумме 655 млн 700 тыс. гривен «, — написал он в Telegram.

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Напомним

«Минфин» писал, что в конце августа АРМА официально открыло Единый государственный реестр арестованных активов. Реестр является комплексной базой данных обо всех активах в Украине, арестованных правоохранителями и судами по уголовным делам.

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