Клиенты Приватббанка теперь могут перевыпустить действующую платежную карту или открыть новую цифровую карту в Приват24 и получить «физическую» карту через Новую почту в шести странах Европы. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Приватбанк запустил доставку Новой почтой платежных карт в шести странах Европы
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Заказ карт с доставкой за границу уже доступен в Приват24. Получить карту Приватбанка можно в отделениях или через курьера Nova Post по любому адресу в:
- Польша,
- Молдове,
- Литвы,
- Германии,
- Чехии,
- Румынии.
Стоимость услуги
До конца января 2024 года доставка карт Приватбанка клиентам, находящимся за границей, будет бесплатной.
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Напомним
С начала полномасштабной войны Приватбанк продлил срок действия всех платежных карт.
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