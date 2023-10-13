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13 октября 2023, 13:05 Читати українською

Приватбанк запустил доставку Новой почтой платежных карт в шести странах Европы

Клиенты Приватббанка теперь могут перевыпустить действующую платежную карту или открыть новую цифровую карту в Приват24 и получить «физическую» карту через Новую почту в шести странах Европы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Клиенты Приватббанка теперь могут перевыпустить действующую платежную карту или открыть новую цифровую карту в Приват24 и получить «физическую» карту через Новую почту в шести странах Европы.
Фото: Приватбанк

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Заказ карт с доставкой за границу уже доступен в Приват24. Получить карту Приватбанка можно в отделениях или через курьера Nova Post по любому адресу в:

  • Польша,
  • Молдове,
  • Литвы,
  • Германии,
  • Чехии,
  • Румынии.

Стоимость услуги

До конца января 2024 года доставка карт Приватбанка клиентам, находящимся за границей, будет бесплатной.

Читайте также: Лучший отзыв сентября: почему в Приватбанке лучше не доводить до блокировки валютной карты

Напомним

С начала полномасштабной войны Приватбанк продлил срок действия всех платежных карт.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
13 октября 2023, 13:16
#
От би ще зняти обмеження на відкриття рахунків іноземцям — була б гарна послуга що приносить дохід.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
13 октября 2023, 17:09
#
Приватбанк проводить таку політику що хочеться закрити всі свої рахунки і перейти в інший банк.
+
0
Kankakee
Kankakee
13 октября 2023, 15:24
#
Картки яких іноземних банків можна оформити в Україні зараз?
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