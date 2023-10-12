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12 октября 2023, 16:35 Читати українською

Инвестфонд российских миллиардеров Фридмана и Авена зафиксировал рекордный убыток почти на $8 миллиардов

Зарегистрированный в Люксембурге фонд LetterOne, управляющий зарубежными активами российского миллиардера Михаила Фридмана и его партнеров, по итогам 2022 года зафиксировал чистый убыток в размере $7,85 млрд по сравнению с прибылью на $4,56 млрд в 2021 году. Об этом сообщает российская редакция Forbes.

Зарегистрированный в Люксембурге фонд LetterOne, управляющий зарубежными активами российского миллиардера Михаила Фридмана и его партнеров, по итогам 2022 года зафиксировал чистый убыток в размере $7,85 млрд по сравнению с прибылью на $4,56 млрд в 2021 году.
Фото: pixabay.com

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По данным отчетности фонда за 2022 год, чистая стоимость его активов упала до $18,65 млрд — самого низкого показателя с момента создания LetterOne.

В частности, упала стоимость всех ключевых активов, за исключением акций турецкого оператора сотовой связи Turkcell. Наибольший ущерб из-за переоценки стоимости принесли вложения в фонды private equity — $2,47 млрд и доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea — $2,33 млрд.

Суммарный ущерб составил $7,85 млрд. Это самый большой годовой ущерб в финансовой истории LetterOne. До этого самым плохим годом был 2014 год — тогда фонд зафиксировал убытки в размере $6,1 млрд.

В результате стоимость чистых активов LetterOne за 2022 год уменьшилась с $26,78 млрд до $18,65 млрд. С момента создания фонда в 2013 году стоимость его активов впервые упала ниже отметки в $20 млрд.

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При этом к концу 2013 года капитал LetterOne составил $30,62 млрд. То есть за девять лет стоимость чистых активов фонда Фридмана и партнеров снизилась на 39%.

Фонд LetterOne был создан в июне 2013 года после закрытия соглашения по продаже консорциумом «Альфа-групп» Фридмана и партнеров 25% акций нефтяной компании ТНК-BP государственному нефтяному холдингу «Роснефть».

Тогда же, в июне 2013 года, акционеры Альфа-групп предоставили LetterOne средства для инвестирования в размере $15,36 млрд. Кроме того, в течение 2013 года инвестиционный фонд получил доли Альфа-групп в телекоммуникационных операторах — Vimpelcom и Turkcell.

Первоначально совладельцами LetterOne были Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен и их младшие партнеры. В марте 2022 года все четверо вышли из состава совета директоров инвестиционного фонда. Затем Хан и Кузьмичев передали свои доли в LetterOne не попавшему под санкции младшему партнеру Андрею Косогову.

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LetterOne владеет активами в энергетике (доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea и нескольких стартапах), телекоммуникациях (доля в VEON — бывший Vimpelcom, Tukcell и нескольких стартапах), розничной торговли (доля в испанской торговой сети Dia и британской сети здорового питания) медицине (доли в кипрской фармацевтической компании Remedica, американском сервисе по уходу за животными DestinationPet и др.), а также портфелем ценных бумаг и инвестициями в фонды private equity.

Поскольку инвестиционный фонд владеет долями в разных компаниях, его финансовый результат прежде всего зависит от переоценки рыночной стоимости активов.

Источник: Минфин
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