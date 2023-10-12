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12 октября 2023, 12:38 Читати українською

Премьер прогнозирует, что инфляция в Украине в 2023 году не будет превышать 8-9%

Инфляция в Украине в 2023 году снизится до 9% или ниже с 26,6% в прошлом году. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на открытии Киевского международного экономического форума в четверг, 12 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

Инфляция в Украине в 2023 году снизится до 9% или ниже с 26,6% в прошлом году.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Имеем инфляцию примерно 8−9% в год. Убежден, что не будет выше», — сказал глава правительства.

По его словам, после спада на 29,1% рост ВВП в текущем году составил «3%+».

«Дефицит (бюджета) все еще остается 20% ВВП, но мы нашли, как его компенсировать: если в прошлом году было получено $32 млрд. грантов и льготных кредитов, то в этом году ожидаем получить $42 млрд. без военной поддержки и других гуманитарных взносов», — отметил Шмыгаль.

Читайте также: Дефицит бюджета в следующем году составит около 21% ВВП. Украине понадобится $42 миллиарда — Шмыгаль

Напомним

Минфин писал, что инфляция в сентябре 2023 года замедлилась до 7,1% в годовом измерении.

В конце июля НБУ улучшил прогноз инфляции на 2023 год с 14,8% до 10,6%, однако на прошлой неделе заявил о планах его дальнейшего пересмотра в сторону снижения.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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