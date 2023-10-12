Украина достигла определенных изменений в реформах, несмотря на полномасштабное вторжение россии, однако Соединенные Штаты призывают продолжать борьбу с коррупцией в целях восстановления и реконструкции страны после войны. Об этом сообщает министерство финансов США.
США призывают Украину сосредотачиваться на борьбе с коррупцией и продолжать реформы
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Что говорят в Минфине США
«Украина продемонстрировала доблестную устойчивость, а ее правительство проделало отличную работу за последние полтора года, поддерживая украинскую экономику и украинский народ», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Она отметила, что президент Владимир Зеленский все это время четко сосредотачивался на борьбе с коррупцией и усилении подотчетности и надлежащего управления.
«Продолжение решения этих сложных вопросов будет ключевым для достижения будущего, которого заслуживают украинцы», — подчеркнула Йеллен.
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Она отметила, что экономическая команда Украины также «продемонстрировала разумную политику и добилась уверенных результатов в невероятно сложной ситуации». Украине необходимо продолжать реализацию реформ, предусмотренных текущей программой расширенного финансирования МВФ.
«Продолжение усилий в рамках программы будет важно для восстановления и реконструкции», — подчеркнула глава минфина США.
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Комментарии - 3
це ж не українська армія «загубила» 6 млрд. доларів, а потім «знайшла»…