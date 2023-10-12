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12 октября 2023, 10:19 Читати українською

США призывают Украину сосредотачиваться на борьбе с коррупцией и продолжать реформы

Украина достигла определенных изменений в реформах, несмотря на полномасштабное вторжение россии, однако Соединенные Штаты призывают продолжать борьбу с коррупцией в целях восстановления и реконструкции страны после войны. Об этом сообщает министерство финансов США.

Украина достигла определенных изменений в реформах, несмотря на полномасштабное вторжение россии, однако Соединенные Штаты призывают продолжать борьбу с коррупцией в целях восстановления и реконструкции страны после войны.
Фото: rbc.ua

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Что говорят в Минфине США

«Украина продемонстрировала доблестную устойчивость, а ее правительство проделало отличную работу за последние полтора года, поддерживая украинскую экономику и украинский народ», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она отметила, что президент Владимир Зеленский все это время четко сосредотачивался на борьбе с коррупцией и усилении подотчетности и надлежащего управления.

«Продолжение решения этих сложных вопросов будет ключевым для достижения будущего, которого заслуживают украинцы», — подчеркнула Йеллен.

Читайте: Украина получила $1,15 миллиарда грантовых средств от США

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Она отметила, что экономическая команда Украины также «продемонстрировала разумную политику и добилась уверенных результатов в невероятно сложной ситуации». Украине необходимо продолжать реализацию реформ, предусмотренных текущей программой расширенного финансирования МВФ.

«Продолжение усилий в рамках программы будет важно для восстановления и реконструкции», — подчеркнула глава минфина США.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+30
Три літри
Три літри
12 октября 2023, 11:14
#
А ми що, вже перемогли за допомогою наданих нам ракет ATACMS та літаків F-16? Перше все ще в неофіційних обіцянках, другого США нам взагалі не обіцяє хоча воно нам було треба ще навесні 2022.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
12 октября 2023, 11:16
#
Вот тут, трех литровый, я на 150% с тобой!
+
0
preyvanamor
preyvanamor
12 октября 2023, 11:55
#
Приєднуюсь до порад сша і раджу сша того самого!
це ж не українська армія «загубила» 6 млрд. доларів, а потім «знайшла»…
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