США призывают Украину сосредотачиваться на борьбе с коррупцией и продолжать реформы

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Что говорят в Минфине США

«Украина продемонстрировала доблестную устойчивость, а ее правительство проделало отличную работу за последние полтора года, поддерживая украинскую экономику и украинский народ», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она отметила, что президент Владимир Зеленский все это время четко сосредотачивался на борьбе с коррупцией и усилении подотчетности и надлежащего управления.

«Продолжение решения этих сложных вопросов будет ключевым для достижения будущего, которого заслуживают украинцы», — подчеркнула Йеллен.

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Она отметила, что экономическая команда Украины также «продемонстрировала разумную политику и добилась уверенных результатов в невероятно сложной ситуации». Украине необходимо продолжать реализацию реформ, предусмотренных текущей программой расширенного финансирования МВФ.

«Продолжение усилий в рамках программы будет важно для восстановления и реконструкции», — подчеркнула глава минфина США.

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