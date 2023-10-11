Водители, предоставляющие услуги перевозки пассажиров и принимающие к оплате наличные деньги и/или электронные платежные средства, должны выдавать чеки. Соответствующее разъяснение опубликовала Государственная налоговая служба.
Налоговая: с 1 октября в такси обязаны выдавать кассовые чеки
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Эта норма начала действовать с 1 октября в соответствии с пп. 1, 2 ст. 3 закона «О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг».
«С 1 октября к субъектам хозяйствования, предоставляющим услуги такси и принимающим к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут применяться штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона», — отметили в Налоговой службе.
ГНС отмечает, что это касается таксистов которые:
- Не являются налогоплательщиками первой группы.
- Производят расчеты в салоне авто в наличной форме или принимают в счет оплаты услуг перевозок платежные карты.
- Не входят в перечень, утвержденный постановлением Кабмина от 23 августа 2020 года № 1336 (предприниматели, освобожденные от РРО, — ред.).
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Комментарии - 19
Не є платниками податків першої групи.
и в мобильном приложении…
ПРРО так и работают…
Коли вже нажруться
Не брати заказ і тоді його стара апка сама піднімає ціну.