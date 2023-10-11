Налоговая: с 1 октября в такси обязаны выдавать кассовые чеки

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эта норма начала действовать с 1 октября в соответствии с пп. 1, 2 ст. 3 закона «О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг».

«С 1 октября к субъектам хозяйствования, предоставляющим услуги такси и принимающим к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут применяться штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона», — отметили в Налоговой службе.

ГНС отмечает, что это касается таксистов которые:

Не являются налогоплательщиками первой группы.

Производят расчеты в салоне авто в наличной форме или принимают в счет оплаты услуг перевозок платежные карты.

Не входят в перечень, утвержденный постановлением Кабмина от 23 августа 2020 года № 1336 (предприниматели, освобожденные от РРО, — ред.).

Друзья уже два года мы совершаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать вашу работу.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

Пройти опрос