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11 октября 2023, 13:43 Читати українською

Налоговая: с 1 октября в такси обязаны выдавать кассовые чеки

Водители, предоставляющие услуги перевозки пассажиров и принимающие к оплате наличные деньги и/или электронные платежные средства, должны выдавать чеки. Соответствующее разъяснение опубликовала Государственная налоговая служба.

Водители, предоставляющие услуги перевозки пассажиров и принимающие к оплате наличные деньги и/или электронные платежные средства, должны выдавать чеки.
Фото:depositphotos

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Эта норма начала действовать с 1 октября в соответствии с пп. 1, 2 ст. 3 закона «О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг».

«С 1 октября к субъектам хозяйствования, предоставляющим услуги такси и принимающим к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут применяться штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона», — отметили в Налоговой службе.

ГНС отмечает, что это касается таксистов которые:

  • Не являются налогоплательщиками первой группы.
  • Производят расчеты в салоне авто в наличной форме или принимают в счет оплаты услуг перевозок платежные карты.
  • Не входят в перечень, утвержденный постановлением Кабмина от 23 августа 2020 года № 1336 (предприниматели, освобожденные от РРО, — ред.).

Друзья уже два года мы совершаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать вашу работу.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 19

+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
11 октября 2023, 13:45
#
Приехали :)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 октября 2023, 13:51
#
Будет теперь вам «такси» !
+
+15
Segaf
Segaf
11 октября 2023, 13:55
#
Смешно
+
0
Три літри
Три літри
11 октября 2023, 14:02
#
Не повинні, податкова як завжди бреше
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 октября 2023, 14:08
#
Нет Виталик, если водитель, даже на «приложении» как партнер «фоп», обязан работать с аппаратом.
+
+15
Три літри
Три літри
11 октября 2023, 14:34
#
Ні, якщо фіскалізацію оплат картою робить платіжний провайдер, а водій є ФОП першої групи тому навіть коли бере готівку то чек не дає, про що написано в самій статті
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 октября 2023, 14:44
#
…производят расчеты в салоне авто в наличной форме…
+
0
Три літри
Три літри
11 октября 2023, 15:18
#
ДПС наголошує, що це стосується таксистів які:
Не є платниками податків першої групи.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 октября 2023, 14:33
#
Фискальный чек можно получать
и в мобильном приложении…
ПРРО так и работают…
+
0
Три літри
Три літри
11 октября 2023, 14:38
#
Саме це я і маю на увазі, але податкова ввімкнула дурника, а редакція їй традиційно заглядає в рот бо хто такі журналісти щоб власною головою думати
+
0
Bitcoin
Bitcoin
11 октября 2023, 14:03
#
Это попытка усугубить и без того революционную ситуацию?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 октября 2023, 14:09
#
Это попытка, выдавить с рынка одних и продвинуть других., тех кто хорошо «махает хвостом».
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
11 октября 2023, 14:11
#
І цих в тінь заганяють. В нас все роблять те ж саме що і в 90-х. А потім загонять в тінь і самі будуть доїти за нелегальні доходи в свій карман.
+
0
Три літри
Три літри
11 октября 2023, 14:34
#
У нас таксі вже давно там
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 октября 2023, 14:14
#
Скажем так, когда пассажиру, утром при заказе поездки с левого на правый берег выбьет тариф больше 500 гривен и машину будете ждать по пол часа и приедет убитый ланос, но с кассовым аппаратом, вспомните Гетманцева.
+
0
jakiro
jakiro
11 октября 2023, 14:28
#
Та ті таксисти після всіх видатків ледве КІНЦІ з кінцями зводять, офігіла та податкова!!!
Коли вже нажруться
+
+15
Три літри
Три літри
11 октября 2023, 14:35
#
Таксисти завжди можуть або підняти тариф, або піти працювати на іншу роботу.
+
0
jakiro
jakiro
11 октября 2023, 14:36
#
Як він підніме тариф, якшо в нього в апці взагалі копійки автоматично виставляє.
+
+15
Три літри
Три літри
11 октября 2023, 14:39
#
Перейти на іншу апку де можна підняти тариф.
Не брати заказ і тоді його стара апка сама піднімає ціну.
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