Инфляция на Украине замедлилась до минимума с начала 2021 года. Как изменились цены

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2023, 17:08 Читати українською

Инфляция на Украине замедлилась до минимума с начала 2021 года. Как изменились цены

Инфляция в сентябре 2023 года замедлилась до 7,1% в годовом исчислении. Это самый низкий показатель с начала 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Инфляция в сентябре 2023 года замедлилась до 7,1% в годовом исчислении.
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным Госстата, в сентябре в Украине возобновился рост потребительских цен на 0,5% после двух месяцев дефляции. При этом с начала года цены выросли на 3%.

Что подешевело

Продукты питания в сентябре подешевели на 0,6%. Больше всего за месяц подешевели овощи — на 9,7%, которые в среднем стоят на 25,1% дешевле года назад.

Фрукты за месяц подешевели на 5,1% и на 1,2% дешевле, чем в сентябре прошлого года.

Подсолнечное масло подешевело на 1,6% к августу и на 8,1% к сентябрю прошлого года.

Читайте также: Инфляция замедлилась. В НБУ рассказали, что происходит с ценами

Что подорожало

Яйца подорожали на 12,3% и стоят дороже на 23,9%, чем в сентябре прошлого года.

Сахар подорожал на 1,2%, масло на — 1,3%

Топливо и масла подорожали на 4,9% за месяц и на 6,2% за год.

Одежда и обувь подорожали на 7,8% за месяц, но подешевели на 3% за год.

Услуги по образования в сентябре подорожали на 9,9%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+54
kadaad1988
kadaad1988
9 октября 2023, 17:25
#
Цена бенцина А95 в мае 2023-го 44 гривни, цена бензина А95 на 9.10.2023-го 59 гривень, подоражание 25%. Сколько еще будет врать зеленая «статистика»!?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 октября 2023, 17:27
#
Они ж тебе выбрали нужный им месяц
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 октября 2023, 17:42
#
Минулий місяць також був нужним?
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 октября 2023, 17:42
#
А крім бензину ти нічого не п'єш? Торік влітку бензину взагалі не було… ну і рахують рік до року, а не до 2021 року. У нас торік сильна інфляція була, а далі відпустило.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
9 октября 2023, 17:41
#
Да на паливе спалились, из-за этого сомнения и в других цифрах, но я был прав, что подорожание топлива инфляцию не закрутит, все прошло даже слишком гладко. Это говорит о запасе в рентабельности. Зализничный транспорт в прошлом году подняли в 2 раза молча .Ну и мясные подорожали процентов 15
+
0
TAN72
TAN72
9 октября 2023, 18:38
#
Ну главное курс стабильный😂
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами