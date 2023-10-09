Инфляция на Украине замедлилась до минимума с начала 2021 года. Как изменились цены

Инфляция в сентябре 2023 года замедлилась до 7,1% в годовом исчислении. Это самый низкий показатель с начала 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным Госстата, в сентябре в Украине возобновился рост потребительских цен на 0,5% после двух месяцев дефляции. При этом с начала года цены выросли на 3%.

Что подешевело

Продукты питания в сентябре подешевели на 0,6%. Больше всего за месяц подешевели овощи — на 9,7%, которые в среднем стоят на 25,1% дешевле года назад.

Фрукты за месяц подешевели на 5,1% и на 1,2% дешевле, чем в сентябре прошлого года.

Подсолнечное масло подешевело на 1,6% к августу и на 8,1% к сентябрю прошлого года.

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Что подорожало

Яйца подорожали на 12,3% и стоят дороже на 23,9%, чем в сентябре прошлого года.

Сахар подорожал на 1,2%, масло на — 1,3%

Топливо и масла подорожали на 4,9% за месяц и на 6,2% за год.

Одежда и обувь подорожали на 7,8% за месяц, но подешевели на 3% за год.

Услуги по образования в сентябре подорожали на 9,9%.