АМКУ разрешил Mastercard и Visa уменьшить межбанковскую комиссию к концу войны

Антимонопольный комитет согласовал снижение MasterCard и Visa ставки интерчейнджа (межбанковскую комиссию) с 0,9% до 0,7%. Данная ставка будет действовать на период войны. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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«Антимонопольный комитет Украины предоставил на период войны разрешение компаниям MasterCard Europe SA и Visa International Service Association на уменьшение размера внутригосударственных межбанковских комиссий (ставки интерчейнджа), уплачиваемых эквайрами в пользу эмитента, в Украине с 0,9% до 0,7%», — говорится в сообщении.

Комитет ожидает, что эти изменения позволят торговым сетям сохранить действующий уровень цен для потребителя, а также будут способствовать развитию малых и средних предпринимателей и экономическому развитию Украины.

Также отмечается, что указанные изменения приняты с учетом всех участников рынка в условиях военного положения.

АМКУ уточнил, что ставка 0,7% будет действовать «не ранее следующего рабочего дня после окончания 14 календарных дней после даты получения разрешения комитета в соответствии с законом о конкуренции до следующего рабочего дня после окончания 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения».

Отмечается, что после этого срока MasterCard и Visa вернутся в согласованную с АМКУ еще до войны ставку 0,9%.

«Внедрение дальнейшего снижения уровня межбанковской комиссии — это попытка государственных органов и других представителей отрасли ответить на запрос о помощи торговых сетей, понесших значительные экономические потери, вызванные войной», — заявили в АМКУ.

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