В МВФ назвали обязательства Украины по программе с фондом, которые нужно выполнить

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2023, 13:32 Читати українською

В МВФ назвали обязательства Украины по программе с фондом, которые нужно выполнить

Украинские власти достигли существенного прогресса в выполнении собственных обязательств по программе расширенного финансирования с МВФ, но еще остается важная работа. Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй в интервью NV Бизнес.

Украинские власти достигли существенного прогресса в выполнении собственных обязательств по программе расширенного финансирования с МВФ, но еще остается важная работа.
Фото: uifuture.org

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Структурные маяки

«Что касается структурных маяков. Закон о декларировании активов, который нужно было принять по состоянию на конец июля, уже принят. Если говорить о Бюджетном кодексе, который прокладывает дорогу к среднесрочному бюджетному планированию, он был принят заранее.

Также хочу отметить возвращение к тому упрощенному режиму налогообложения, который работал до войны. Мы считаем это очень существенным достижением", — заявил он.

Какие вопросы остались

По словам Грея, остаются некоторые вопросы. Во-первых, необходимо принять новый устав Оператора газотранспортной системы. Во-вторых, все еще ожидает решения законодательным путем вопроса налоговых проверок бизнеса.

В-третьих, власти Украины должны разработать концептуальную записку относительно программы льготного кредитования, известной как «5−7-9», где должно быть изложено видение улучшения ее мониторинга и недопущение негативных последствий для финансового сектора вследствие ее реализации. Этот шаг также ожидает выполнения.

«В-четвертых, мы рассчитываем на выполнение взятых на себя обязательств в рамках тех изменений, которые должны быть внесены в закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма. Вопрос о публично значимых персонах (PEP) должен быть решен», — добавил он.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада приняла за основу доработанную версию законопроекта № 9269 о финмониторинге политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РEРs).

Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября этого года. Также это последнее условие открытия переговоров о членстве Украины в ЕС.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
9 октября 2023, 14:32
#
Про відмивання коштів зрозуміло цим зайсаються всі у іерховній раді хай вони там це і вирішують самі, а от з фінансуванням тероризму не зрозуміло, хто це в нас таким займається.
+
0
yarg
yarg
9 октября 2023, 14:36
#
Хто займається ? ті хто поповнюють картки через термінали , наприклад.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Геннадий - и 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами