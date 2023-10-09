В МВФ назвали обязательства Украины по программе с фондом, которые нужно выполнить

Украинские власти достигли существенного прогресса в выполнении собственных обязательств по программе расширенного финансирования с МВФ, но еще остается важная работа. Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй в интервью NV Бизнес.

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Структурные маяки

«Что касается структурных маяков. Закон о декларировании активов, который нужно было принять по состоянию на конец июля, уже принят. Если говорить о Бюджетном кодексе, который прокладывает дорогу к среднесрочному бюджетному планированию, он был принят заранее.

Также хочу отметить возвращение к тому упрощенному режиму налогообложения, который работал до войны. Мы считаем это очень существенным достижением", — заявил он.

Какие вопросы остались

По словам Грея, остаются некоторые вопросы. Во-первых, необходимо принять новый устав Оператора газотранспортной системы. Во-вторых, все еще ожидает решения законодательным путем вопроса налоговых проверок бизнеса.

В-третьих, власти Украины должны разработать концептуальную записку относительно программы льготного кредитования, известной как «5−7-9», где должно быть изложено видение улучшения ее мониторинга и недопущение негативных последствий для финансового сектора вследствие ее реализации. Этот шаг также ожидает выполнения.

«В-четвертых, мы рассчитываем на выполнение взятых на себя обязательств в рамках тех изменений, которые должны быть внесены в закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма. Вопрос о публично значимых персонах (PEP) должен быть решен», — добавил он.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада приняла за основу доработанную версию законопроекта № 9269 о финмониторинге политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РEРs).

Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября этого года. Также это последнее условие открытия переговоров о членстве Украины в ЕС.