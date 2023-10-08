Украинцы стали меньше интересоваться работой за границей — исследование

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 октября 2023, 9:20 Читати українською

Украинцы стали меньше интересоваться работой за границей — исследование

Количество отзывов от украинцев на работу за границей, по состоянию на 2023 год, сократилось вдвое по сравнению с довоенным временем. Об этом говорится в результатах исследования OLX Работа, пишет NV.

Количество отзывов от украинцев на работу за границей, по состоянию на 2023 год, сократилось вдвое по сравнению с довоенным временем.
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

По состоянию на август 2021 года количество опубликованных вакансий составило почти 4 900, а количество отзывов на одно объявление — 8.

С началом полномасштабного вторжения многие граждане выехали за пределы Украины, поэтому в 2022 году количество объявлений о работе за границей увеличилось на 39%.

В 2023 году можно проследить постепенное возвращение украинцев домой. А те, кто временно остался за границей, привыкли искать работу на местных ресурсах.

Так, на ресурсе OLX Работа в Польше количество вакансий составляет почти 175 тысяч, количество отзывов на них — 4,3 миллиона.

В Румынии число предложений работы — 41 тысяча, количество отзывов от пользователей 724 тысячи. Поэтому по состоянию на август 2023 года количество вакансий за рубежом на украинском сайте сократилось на 45% по сравнению с довоенным 2021 годом.

Читайте: Множество вакансий и нехватка кадров: происходящее на рынке труда в Украине (исследование)

Наиболее популярные профессии заграницей

Наиболее популярные профессии заграницей среди поисковиков: водитель, строитель, упаковщик, няня и сиделка. А на профессию сварщика откликнулось почти в 4 раза меньше, несмотря на то, что медиальная зарплата выше средней на 33% и составляет 83 000 грн.

Такой высокий уровень зарплаты обусловлен дефицитом кадров, учитывая, что чаще всего сварщиками являются именно мужчины, не имеющие возможности уехать за границу. Ведь до полномасштабного вторжения, украинские сварщики имели большой спрос среди зарубежных работодателей.

Уровень зарплат

Вместе со спросом изменился и уровень зарплат среди предложений за рубежом. По состоянию на 2021 год медианная зарплата составляла 36 500 грн., в 2022 году она выросла чуть больше, чем на 2 000 грн.

Уже в 2023 году заработная плата значительно выросла по сравнению с двумя предыдущими годами и составляет 48 500 грн. Одним из самых больших факторов стало существенное изменение курса гривны с соотношением к курсу иностранной валюты.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Moonlighter
Moonlighter
8 октября 2023, 9:59
#
Интересно что в голове у авторки оригинальной статьи. Сюда же можно было бы добавить, что украинцы стали реже ездить в Крым. Вай нот?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами