Украинцы стали меньше интересоваться работой за границей — исследование

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Что известно

По состоянию на август 2021 года количество опубликованных вакансий составило почти 4 900, а количество отзывов на одно объявление — 8.

С началом полномасштабного вторжения многие граждане выехали за пределы Украины, поэтому в 2022 году количество объявлений о работе за границей увеличилось на 39%.

В 2023 году можно проследить постепенное возвращение украинцев домой. А те, кто временно остался за границей, привыкли искать работу на местных ресурсах.

Так, на ресурсе OLX Работа в Польше количество вакансий составляет почти 175 тысяч, количество отзывов на них — 4,3 миллиона.

В Румынии число предложений работы — 41 тысяча, количество отзывов от пользователей 724 тысячи. Поэтому по состоянию на август 2023 года количество вакансий за рубежом на украинском сайте сократилось на 45% по сравнению с довоенным 2021 годом.

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Наиболее популярные профессии заграницей

Наиболее популярные профессии заграницей среди поисковиков: водитель, строитель, упаковщик, няня и сиделка. А на профессию сварщика откликнулось почти в 4 раза меньше, несмотря на то, что медиальная зарплата выше средней на 33% и составляет 83 000 грн.

Такой высокий уровень зарплаты обусловлен дефицитом кадров, учитывая, что чаще всего сварщиками являются именно мужчины, не имеющие возможности уехать за границу. Ведь до полномасштабного вторжения, украинские сварщики имели большой спрос среди зарубежных работодателей.

Уровень зарплат

Вместе со спросом изменился и уровень зарплат среди предложений за рубежом. По состоянию на 2021 год медианная зарплата составляла 36 500 грн., в 2022 году она выросла чуть больше, чем на 2 000 грн.

Уже в 2023 году заработная плата значительно выросла по сравнению с двумя предыдущими годами и составляет 48 500 грн. Одним из самых больших факторов стало существенное изменение курса гривны с соотношением к курсу иностранной валюты.