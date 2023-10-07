Суд арестовал активы трех российских олигархов более чем на 17 миллиардов

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Они входят в окружение путина и причастны к «схемам» масштабного финансирования вооруженной злости россии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют конечными бенефициарами или через подконтрольные оффшорные компании.

Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн.

Заблокированные активы

Среди заблокированных активов:

финансовые и страховые компании,

предприятия мобильной связи и сферы ИТ,

заводы минеральных вод.

«Арест этого имущества не позволит российским собственникам „переписать“ его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины», — говорится в сообщении.

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Напомним

«Минфин» писал, что СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, причастному к финансированию войны против Украины.

По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения россии он «влил» около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора.

Среди них — «Тульский патронный завод», производящий патроны, а также «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов россии.

Также он привлек собственные бизнес ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «армия россии», поставляемой оккупантам на передовую.

Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок россии, воюющих в Украине.

Подозреваемый вместе со своими бизнес-партнерами находится за пределами Украины.

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