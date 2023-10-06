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6 октября 2023, 18:14 Читати українською

Международные резервы снизились до $39,7 миллиарда. Нацбанк назвал причины

По состоянию на 1 октября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $39 708,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на 1 октября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $39 708,2 млн.
Фото: НБУ

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По словам регулятора, в сентябре международные резервы снизились на 1,7% в результате интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины и долговых выплат страны в иностранной валюте, которые в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров.

В целом в сентябре 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $3 328,9 млн. Из этой суммы:

  • $1 592,4 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;
  • $1 250,0 млн — грант от Соединенных Штатов через трастовый фонд Всемирного банка;
  • $386,4 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • $100,0 млн — от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $465,3 млн, из которых:

  • $388,9 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,
  • $51,1 млн — долга перед Всемирным банком,
  • остальное — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $882,1 млн.

Операции НБУ на валютном рынке Украины

В сентябре 2023 года Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 692,1 млн и выкупил в резервы — $0,7 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила $2 691,4 млн.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В сентябре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $12,9 млн.

В НБУ отметили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 5,3 месяца будущего импорта.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины составляли $41,718 млрд. В июле они выросли на 6,9%, вторично обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

Нацбанк прогнозирует, что на конец 2025 года международные резервы составят $44,1 млрд.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+23
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
6 октября 2023, 18:22
#
А чтож случилось то , я ж слышал от местичковых «экспертов» , «главное чтоб резервы росли» …
+
+15
Den1996
Den1996
6 октября 2023, 18:33
#
Просто отпустили курс)) дальше -больше
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