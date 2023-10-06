Международные резервы снизились до $39,7 миллиарда. Нацбанк назвал причины

По состоянию на 1 октября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $39 708,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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По словам регулятора, в сентябре международные резервы снизились на 1,7% в результате интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины и долговых выплат страны в иностранной валюте, которые в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров.

В целом в сентябре 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $3 328,9 млн. Из этой суммы:

$1 592,4 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;

$1 250,0 млн — грант от Соединенных Штатов через трастовый фонд Всемирного банка;

$386,4 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$100,0 млн — от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $465,3 млн, из которых:

$388,9 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,

$51,1 млн — долга перед Всемирным банком,

остальное — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $882,1 млн.

Операции НБУ на валютном рынке Украины

В сентябре 2023 года Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 692,1 млн и выкупил в резервы — $0,7 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила $2 691,4 млн.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В сентябре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $12,9 млн.

В НБУ отметили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 5,3 месяца будущего импорта.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины составляли $41,718 млрд. В июле они выросли на 6,9%, вторично обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

Нацбанк прогнозирует, что на конец 2025 года международные резервы составят $44,1 млрд.

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