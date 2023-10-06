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6 октября 2023, 13:29 Читати українською

Налоговая предупредила украинцев, что отслеживает продажи через соцсети и интернет-площадки

Налоговая служба предупредила, что она мониторит социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет-площадки на предмет продаж или предоставления услуг без регистрации предпринимательской деятельности. Об этом говорится в сообщении Налоговой.

Налоговая служба предупредила, что она мониторит социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет-площадки на предмет продаж или предоставления услуг без регистрации предпринимательской деятельности.
Фото: freepik.com

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В ГНС отметили, что отдельные продавцы пренебрегают обязанностью регистрации предпринимательской деятельности, уклоняются от уплаты налогов, а расчеты проводят через банковские карты физических лиц, что запрещено законодательством.

«ГНС постоянно получает информацию о фактах осуществления системной хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры по реагированию, в том числе налоговые проверки», — заявила Государственная налоговая служба.

В противном случае в ГНС говорят, что отслеживают незаконную предпринимательскую деятельность самостоятельно, посредством своих территориальных органов.

«Территориальными органы ГНС только в течение сентября 2023 установлены нередкие случаи осуществления хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования», — заявили в Налоговой.

В ГНС также напомнили, что за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф до 85 тысяч гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе. Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию. Пройти опрос

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 11

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
6 октября 2023, 13:35
#
Дуже цікаво, а соцмережі в нас вже по паспорту чи автоматично вставновлюється відповідність акаунту до особи?
+
0
matroskin
matroskin
6 октября 2023, 13:44
#
Ну теоретично то Ви платите на картку конкретный особі.
Але який сенс моніторити ніки в соцмережах, якщо є олх, в якого легко можуть витребувати все це зведенt в таблиці Ексель, та й об'єми там на порядок більші.
Тут питання в тому що законодавством не визначена чітка границя, між підприємницькою діяльністю і продажу власної куртки чи телефону.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
6 октября 2023, 13:38
#
Якщо державній податковій службі так треба ₴, то хай звернеться до державного національного банку і він їм відсипе стільки ₴ скільки треба! все ж таки державні установи однієї держави.
+
0
hisiheb945
hisiheb945
6 октября 2023, 14:16
#
Ну і шо, тепер студенту треба робити ФОП, бо в нього 5 оголошень на ОЛХ з чохлами для телефонів?
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+13
matroskin
matroskin
6 октября 2023, 14:24
#
Проблема не в чохлах, а у відсутності чітких норм, ніде не написано 1 чохол чи 100.
По с/г продукції наче написано, але теж чисто по українські: «вирощена на власній ділянці», але в одного ділянка може бути 5 соток, а в когось декілька гектар, і вирощена вона дійсно чи ти перекуп ніхто не знає, як ніхто не знає (якщо за готівку) продав ти вже тонну чи 100.
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+15
nitrolog
nitrolog
6 октября 2023, 14:26
#
Все що стосується отриманню прибутку через купівлю-продаж то так, має бути реєстрація і сплата податків навіть за 5 чохлів, яка різниця скільки їх?
якщо людина продає своє, наприклад старий телевізор то звісно що для цього нічого не треба

здавалося б такі прості істини мають бути усім зрозумілі, але ж наші люди хочуть брати і нічого не віддавати, жити на халяву так би мовити
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0
matroskin
matroskin
6 октября 2023, 14:31
#
До чого тут істини?
Ми керуємося законами, покажіть де це написано:
якщо людина продає своє, наприклад старий телевізор то звісно що для цього нічого не треба.
І що таке старе? На чохлах дати виготовлення нема, може вони теж старі.
+
0
matroskin
matroskin
6 октября 2023, 14:38
#
А може Ви свій старий телевізор вчора купили за 200 грн, а сьогодні продаєте за 1000 грн.
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0
Riojas
Riojas
6 октября 2023, 14:39
#
Это вы так думаете. С продажи Б/У телевизора вы должны заплатить НДФЛ и военный сбор, как с любого дополнительного дохода. И в этом случае действительно нет никакой разницы, продали ли вы личный телевизор или торгуете Б/У техникой.
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0
kadaad1988
kadaad1988
6 октября 2023, 15:03
#
Я никому ничего не должен в стране ворья и коррупционеров…
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
6 октября 2023, 15:04
#
Это кому что должен, поподробнее пож.
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