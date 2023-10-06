Налоговая предупредила украинцев, что отслеживает продажи через соцсети и интернет-площадки

Налоговая служба предупредила, что она мониторит социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет-площадки на предмет продаж или предоставления услуг без регистрации предпринимательской деятельности. Об этом говорится в сообщении Налоговой.

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В ГНС отметили, что отдельные продавцы пренебрегают обязанностью регистрации предпринимательской деятельности, уклоняются от уплаты налогов, а расчеты проводят через банковские карты физических лиц, что запрещено законодательством.

«ГНС постоянно получает информацию о фактах осуществления системной хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры по реагированию, в том числе налоговые проверки», — заявила Государственная налоговая служба.

В противном случае в ГНС говорят, что отслеживают незаконную предпринимательскую деятельность самостоятельно, посредством своих территориальных органов.

«Территориальными органы ГНС только в течение сентября 2023 установлены нередкие случаи осуществления хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования», — заявили в Налоговой.

В ГНС также напомнили, что за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф до 85 тысяч гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.

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