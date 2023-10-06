Налоговая служба предупредила, что она мониторит социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет-площадки на предмет продаж или предоставления услуг без регистрации предпринимательской деятельности. Об этом говорится в сообщении Налоговой.
Налоговая предупредила украинцев, что отслеживает продажи через соцсети и интернет-площадки
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В ГНС отметили, что отдельные продавцы пренебрегают обязанностью регистрации предпринимательской деятельности, уклоняются от уплаты налогов, а расчеты проводят через банковские карты физических лиц, что запрещено законодательством.
«ГНС постоянно получает информацию о фактах осуществления системной хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры по реагированию, в том числе налоговые проверки», — заявила Государственная налоговая служба.
В противном случае в ГНС говорят, что отслеживают незаконную предпринимательскую деятельность самостоятельно, посредством своих территориальных органов.
«Территориальными органы ГНС только в течение сентября 2023 установлены нередкие случаи осуществления хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования», — заявили в Налоговой.
В ГНС также напомнили, что за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф до 85 тысяч гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.
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Комментарии - 11
Але який сенс моніторити ніки в соцмережах, якщо є олх, в якого легко можуть витребувати все це зведенt в таблиці Ексель, та й об'єми там на порядок більші.
Тут питання в тому що законодавством не визначена чітка границя, між підприємницькою діяльністю і продажу власної куртки чи телефону.
По с/г продукції наче написано, але теж чисто по українські: «вирощена на власній ділянці», але в одного ділянка може бути 5 соток, а в когось декілька гектар, і вирощена вона дійсно чи ти перекуп ніхто не знає, як ніхто не знає (якщо за готівку) продав ти вже тонну чи 100.
якщо людина продає своє, наприклад старий телевізор то звісно що для цього нічого не треба
здавалося б такі прості істини мають бути усім зрозумілі, але ж наші люди хочуть брати і нічого не віддавати, жити на халяву так би мовити
Ми керуємося законами, покажіть де це написано:
якщо людина продає своє, наприклад старий телевізор то звісно що для цього нічого не треба.
І що таке старе? На чохлах дати виготовлення нема, може вони теж старі.