Всемирный банк ожидает роста ВВП в Украине на 3,5%, а не 2%, как прогнозировалось в июне, говорится в экономическом обзоре региона.
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины до 3,5% в 2023 году
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Прогноз Всемирного банка
Согласно прогнозу, благодаря более стабильным поставкам электроэнергии, увеличению государственных расходов, постоянной поддержке доноров, лучшему урожаю и переориентации части экспорта на западные границы — экономика Украины вырастет в этом году, вероятно, на 3,5% после падения на 29,1% в 2022 году, из-за вторжения россии.
Ускорение роста в регионе Европы и Центральной Азии в целом отражает улучшение прогнозов для Украины, подвергшейся влиянию войны, стран Центральной Азии, Турции и россии.
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Ожидается, что объем регионального производства, за исключением россии и Украины, вырастет на 3% в 2023 году. Тем не менее темпы роста остаются низкими по сравнению с долгосрочными средними показателями пандемии. В целом ожидается, что рост в половине стран региона Европы и Центральной Азии в 2023 году будет медленнее или почти не изменится по сравнению с 2022 годом.
Всемирный банк ожидает, что в 2024—2025 годах рост составит 2,6% в год на фоне слабого роста в Европейском Союзе, высокого уровня инфляции, более строгих финансовых условий и последствий российского вторжения в Украину.
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«Потрясение от вторжения россии в Украину, кризис стоимости жизни и климатические риски — все это создает значительные вызовы в Европе и Центральной Азии», — сказала Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии.
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Комментарии - 1
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