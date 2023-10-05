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5 октября 2023, 14:54 Читати українською

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины до 3,5% в 2023 году

Всемирный банк ожидает роста ВВП в Украине на 3,5%, а не 2%, как прогнозировалось в июне, говорится в экономическом обзоре региона.

Всемирный банк ожидает роста ВВП в Украине на 3,5%, а не 2%, как прогнозировалось в июне, говорится в экономическом обзоре региона.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПрогноз Всемирного банкаСогласно прогнозу, благодаря более стабильным поставкам электроэнергии, увеличению государственных расходов, постоянной поддержке доноров, лучшему урожаю и переориентации части экспорта на западные границы — экономика Украины вырастет в этом году, вероятно, на 3,5% после падения на 29,1% в 2022 году, из-за вторжения россии.
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Прогноз Всемирного банка

Согласно прогнозу, благодаря более стабильным поставкам электроэнергии, увеличению государственных расходов, постоянной поддержке доноров, лучшему урожаю и переориентации части экспорта на западные границы — экономика Украины вырастет в этом году, вероятно, на 3,5% после падения на 29,1% в 2022 году, из-за вторжения россии.

Ускорение роста в регионе Европы и Центральной Азии в целом отражает улучшение прогнозов для Украины, подвергшейся влиянию войны, стран Центральной Азии, Турции и россии.

Читайте: МВФ ожидает рост экономики Украины в 2023 году около 3%

Ожидается, что объем регионального производства, за исключением россии и Украины, вырастет на 3% в 2023 году. Тем не менее темпы роста остаются низкими по сравнению с долгосрочными средними показателями пандемии. В целом ожидается, что рост в половине стран региона Европы и Центральной Азии в 2023 году будет медленнее или почти не изменится по сравнению с 2022 годом.

Всемирный банк ожидает, что в 2024—2025 годах рост составит 2,6% в год на фоне слабого роста в Европейском Союзе, высокого уровня инфляции, более строгих финансовых условий и последствий российского вторжения в Украину.

Читайте: Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

«Потрясение от вторжения россии в Украину, кризис стоимости жизни и климатические риски — все это создает значительные вызовы в Европе и Центральной Азии», — сказала Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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AleksandrBank
AleksandrBank
5 октября 2023, 15:41
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