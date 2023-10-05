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5 октября 2023, 12:40 Читати українською

МВФ поддерживает решение НБУ об отказе от фиксированного курса гривны

Международный валютный фонд поддерживает решение НБУ с 3 октября перейти от режима фиксированного курса гривны к режиму управляемой гибкости. Об этом заявил заместитель главы миссии МВФ в Украине Натан Эпштейн на брифинге в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Международный валютный фонд поддерживает решение НБУ с 3 октября перейти от режима фиксированного курса гривны к режиму управляемой гибкости.
Фото: НБУ

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Он считает, что это еще больше поддержит устойчивость экономики и валютного рынка.

«Способность управлять обменным курсом таким образом, чтобы минимизировать колебания, показалась нам важным шагом вперед», — отметил Эпштейн.

Он напомнил, что в рамках программы НБУ в конце июня утвердил поддержанную Фондом стратегию нормализации своей денежно-кредитной политики и валютной политики, предусматривающей ослабление валютного контроля, а также постепенное повышение гибкости обменного курса и, наконец, возвращение его к системе таргетирования инфляции.

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По мнению заместителя главы миссии, необходимые для отказа от фиксированного курса условия были выполнены прежде всего снижение инфляции, более сильную позицию международных резервов и стабильность на валютном рынке.

В общем, Эпштейн отметил доверие, которое удалось завоевать Нацбанку в управлении денежно-кредитной и валютной политикой во время войны.

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Представители МВФ также выразили удовлетворение активным диалогом между НБУ и Министерством финансов и его результатами, не ставящими под сомнение независимость центрального банка.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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