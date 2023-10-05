Национальный банк рассчитывает, что участники валютного рынка за неделю-две привыкнут к новому курсовому режиму. Об этом во время Business Breakfast с редакцией Forbes сказал замглавы Нацбанка Сергей Николайчук, отвечая на вопрос, как долго рынок будет привыкать к новым условиям.
За неделю-две рынок привыкнет к управляемой гибкости курса — НБУ
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«Моя личная оценка — это неделя, максимум две», — сказал Николайчук.
Он добавил, что в случае негативной подачи новостей в СМИ и нагнетания в соцсетях этот срок может быть несколько длиннее.
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Напомним
НБУ объявил о переходе с 3 октября в режим управляемой гибкости обменного курса. В Нацбанке отметили, что управляемая гибкость курса отличается от действующего в Украине
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