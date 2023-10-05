За неделю-две рынок привыкнет к управляемой гибкости курса — НБУ

Напомним

НБУ объявил о переходе с 3 октября в режим управляемой гибкости обменного курса. В Нацбанке отметили, что управляемая гибкость курса отличается от действующего в Украине до 24.02.2022 г. режима плавающего курсообразования. При текущем режиме НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем, пояснил регулятор.

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