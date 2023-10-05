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5 октября 2023, 9:13 Читати українською

За неделю-две рынок привыкнет к управляемой гибкости курса — НБУ

Национальный банк рассчитывает, что участники валютного рынка за неделю-две привыкнут к новому курсовому режиму. Об этом во время Business Breakfast с редакцией Forbes сказал замглавы Нацбанка Сергей Николайчук, отвечая на вопрос, как долго рынок будет привыкать к новым условиям.

Национальный банк рассчитывает, что участники валютного рынка за неделю-две привыкнут к новому курсовому режиму.
Фото: depositphotos

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«Моя личная оценка — это неделя, максимум две», — сказал Николайчук.

Он добавил, что в случае негативной подачи новостей в СМИ и нагнетания в соцсетях этот срок может быть несколько длиннее.

Читайте: Режим «гибкого курсообразования»: сколько будет стоить доллар и евро в ближайшие дни

Напомним

НБУ объявил о переходе с 3 октября в режим управляемой гибкости обменного курса. В Нацбанке отметили, что управляемая гибкость курса отличается от действующего в Украине до 24.02.2022 г. режима плавающего курсообразования. При текущем режиме НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем, пояснил регулятор.

Читайте: Юрий Гелетий: Курс будет колебаться в обе стороны, а НБУ будет жестко ограничивать эти колебания

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Источник: Минфин
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