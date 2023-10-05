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5 октября 2023, 8:00 Читати українською

Курс валют НБУ: доллар прибавил одну копейку

Национальный банк Украины установил на 5 октября 2023 г. официальный курс гривны на уровне 36,60 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.

Национальный банк Украины установил на 5 октября 2023 г.
Фото: depositphotos

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Валютный рынок

НБУ на 5 октября установил официальный курс евро на уровне 38,42 грн.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подорожало на 20 копеек в покупке и продаже.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
5 октября 2023, 9:35
#
По одной копейке роста — за год
можем вырасти на три гривны…
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