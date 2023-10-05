Национальный банк Украины установил на 5 октября 2023 г. официальный курс гривны на уровне 36,60 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.
Курс валют НБУ: доллар прибавил одну копейку
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Валютный рынок
НБУ на 5 октября установил официальный курс евро на уровне 38,42 грн.
К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подорожало на 20 копеек в покупке и продаже.
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Комментарии - 1
можем вырасти на три гривны…