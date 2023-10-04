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4 октября 2023, 19:04 Читати українською

Вкладчикам обанкротившихся банков возместили 6 миллионов за первые сутки работы услуги в «Дие»

Украинцам возместили более 6 млн грн вкладов в банках-банкротах за первые сутки работы услуги в «Дие». Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украинцам возместили более 6 млн грн вкладов в банках-банкротах за первые сутки работы услуги «Действия».
Фото: armyinform.com.ua

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По его словам, уже более 1400 человек воспользовались сервисом и подали заявления о возврате средств.

«Вчера запустили услугу по возмещению из обанкротившихся банков. Сегодня — уже более 1 400 человек воспользовались сервисом и подали заявления о возврате средств. Всего за несколько кликов в Действии», — отметил министр.

Напомним

«Минфин» писал, что в «Дие» с 3 октября стала доступна услуга возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков.

Как получить услугу в «Дие»

  • Авторизуйтесь в приложении.
  • Откройте раздел «Услуги» — «Возвращение вкладов».
  • Выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет. Если деньги держали в нескольких банках, заявления подаются отдельно.
  • Выберите карту «поддержка», на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте, являющемся участником услуги и партнером Фонда. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карточку «Поддержка» одного из банков-агентов Фонда — Universal Bank /monobank, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк.
  • Уточните контактные данные.
  • Проверьте заявление, там же увидите сумму, доступную к выплате.
  • Подпишите заявление «Дия.Подписью».

Заявление сразу посылается в банк. Ее обработка перечисления средств займет до трех рабочих дней.

Отмечается, что услугой могут воспользоваться обанкротившиеся вкладчики 34 банков.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе. Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию. Пройти опрос

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
4 октября 2023, 20:43
#
Ці шість мільйонів — це той один клієнт Монобанка яким хизувався Гороховський?
+
0
Три літри
Три літри
4 октября 2023, 20:46
#
Всього за кілька кліків у Дії


Люлина подала — а їй відмовлено.
Спитала в підтримки Дії — ті як зазвичай отморозились.
Тоді людина подзвонила до фонду, а там сказали що все підготовлено і вони не знають чому запит з Дії був неуспішний.

Як у класика: до пуговиць претензії є?
от і все на що Дія здатна, нічого нового — це сталі традиції жижиталізаціі.
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