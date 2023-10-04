Вкладчикам обанкротившихся банков возместили 6 миллионов за первые сутки работы услуги в «Дие»

Украинцам возместили более 6 млн грн вкладов в банках-банкротах за первые сутки работы услуги в «Дие». Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, уже более 1400 человек воспользовались сервисом и подали заявления о возврате средств.

«Вчера запустили услугу по возмещению из обанкротившихся банков. Сегодня — уже более 1 400 человек воспользовались сервисом и подали заявления о возврате средств. Всего за несколько кликов в Действии», — отметил министр.

Напомним

«Минфин» писал, что в «Дие» с 3 октября стала доступна услуга возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков.

Как получить услугу в «Дие»

Авторизуйтесь в приложении.

Откройте раздел «Услуги» — «Возвращение вкладов».

Выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет. Если деньги держали в нескольких банках, заявления подаются отдельно.

Выберите карту «поддержка», на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте, являющемся участником услуги и партнером Фонда. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карточку «Поддержка» одного из банков-агентов Фонда — Universal Bank /monobank, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк.

Уточните контактные данные.

Проверьте заявление, там же увидите сумму, доступную к выплате.

Подпишите заявление «Дия.Подписью».

Заявление сразу посылается в банк. Ее обработка перечисления средств займет до трех рабочих дней.

Отмечается, что услугой могут воспользоваться обанкротившиеся вкладчики 34 банков.

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