Национальный банк будет пересматривать прогноз по инфляции на этот год в сторону снижения, а прогноз по ВВП — в сторону повышения. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает Forbes.
НБУ пересмотрит прогноз роста ВВП и инфляции
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Инфляция снижается
По его словам, в последние месяцы инфляция снижается стремительнее, чем было заложено в июльском макропрогнозе.
«По инфляции мы однозначно будем пересматривать прогноз на этот год в сторону снижения (текущий прогноз, составленный в июле — 10,6% к концу 2023 года и 8,5% — к концу 2024-го). В последние месяцы она снижается стремительнее, чем мы закладывали в июльский макропрогноз», — сообщил он.
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По словам Николайчука, по ВВП ситуация тоже лучше, чем регулятор ожидал, когда прогнозировал рост в этом году на 2,9%.
«Мы видим очень хорошую ситуацию в сельском хозяйстве. Это один из факторов, почему инфляция ниже в этом году — из-за высокого урожая и зерновых, и масличных, и овощей и фруктов», — отметил он.
Замглавы Нацбанка отметил, что экономика продолжает демонстрировать высокую устойчивость к военному времени. «У нас была лучшая оценка по второму кварталу. Поэтому, возможно, будем пересматривать в сторону повышения», — заявил он.
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Также НБУ, с высокой вероятностью, будет пересматривать прогноз международных резервов в сторону повышения по сравнению с июльской оценкой. Благодаря лучшей ситуации на валютном рынке, особенно в середине января и середине сентября, и из-за отсутствия проблем с официальным финансированием.
«Что касается того, как влияет переход на управляемую гибкость обменного курса на макроэкономические прогнозы. Я думаю, что на этот год эффект будет близок к нулю, поскольку у нас не меняется нацеленность на то, чтобы обеспечить курсовую устойчивость», — добавил Николайчук.
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Комментарии - 3
…чьи поля. красавицы? … Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса…
А так даже смешно! Оказывается, их радует результаты в сельском хозяйстве, а больше нечего не радует?