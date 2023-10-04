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4 октября 2023, 15:29 Читати українською

НБУ пересмотрит прогноз роста ВВП и инфляции

Национальный банк будет пересматривать прогноз по инфляции на этот год в сторону снижения, а прогноз по ВВП — в сторону повышения. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает Forbes.

Национальный банк будет пересматривать прогноз по инфляции на этот год в сторону снижения, а прогноз по ВВП — в сторону повышения.
Фото: depositphotos

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Инфляция снижается

По его словам, в последние месяцы инфляция снижается стремительнее, чем было заложено в июльском макропрогнозе.

«По инфляции мы однозначно будем пересматривать прогноз на этот год в сторону снижения (текущий прогноз, составленный в июле — 10,6% к концу 2023 года и 8,5% — к концу 2024-го). В последние месяцы она снижается стремительнее, чем мы закладывали в июльский макропрогноз», — сообщил он.

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По словам Николайчука, по ВВП ситуация тоже лучше, чем регулятор ожидал, когда прогнозировал рост в этом году на 2,9%.

«Мы видим очень хорошую ситуацию в сельском хозяйстве. Это один из факторов, почему инфляция ниже в этом году — из-за высокого урожая и зерновых, и масличных, и овощей и фруктов», — отметил он.

Замглавы Нацбанка отметил, что экономика продолжает демонстрировать высокую устойчивость к военному времени. «У нас была лучшая оценка по второму кварталу. Поэтому, возможно, будем пересматривать в сторону повышения», — заявил он.

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Также НБУ, с высокой вероятностью, будет пересматривать прогноз международных резервов в сторону повышения по сравнению с июльской оценкой. Благодаря лучшей ситуации на валютном рынке, особенно в середине января и середине сентября, и из-за отсутствия проблем с официальным финансированием.

«Что касается того, как влияет переход на управляемую гибкость обменного курса на макроэкономические прогнозы. Я думаю, что на этот год эффект будет близок к нулю, поскольку у нас не меняется нацеленность на то, чтобы обеспечить курсовую устойчивость», — добавил Николайчук.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году — запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 октября 2023, 15:41
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Вспомнил старый мультфильм —
…чьи поля. красавицы? … Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса…
А так даже смешно! Оказывается, их радует результаты в сельском хозяйстве, а больше нечего не радует?
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 октября 2023, 17:25
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Гриша, правильно писати нічєго…
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 октября 2023, 17:30
#
Спасибо! Видишь, какой я безграмотный чинуша. Куда мне с уважаемым сезонным сборщиком клубники из Тернополя.
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