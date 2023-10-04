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4 октября 2023, 10:01 Читати українською

Швеция закладывает в бюджет $300 млн на гарантии компаниям, торгующим с Украиной

Правительство Швеции предложило выделить 333 млн шведских крон ($299,7 млн) на специальные экспортные кредитные гарантии для компаний, торгующих с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Правительство Швеции предложило выделить 333 млн шведских крон ($299,7 млн) на специальные экспортные кредитные гарантии для компаний, торгующих с Украиной.

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Что известно

Соответствующая инициатива внесена в проект бюджета Швеции на 2024 год. Документ ожидает согласования, уточняют в министерстве.

Гарантии будет покрываться Экспортно-кредитным агентством Швеции (ЭКА). Они будут распространяться на экспорт шведских компаний к украинским импортерам. Полисы будут выдаваться с 2024 года на экспорт товаров, которые можно классифицировать как помощь развитию, и будут применяться к транзакциям в течение максимум трех лет, но не позднее конца 2026 года.

«Для украинских и шведских компаний гарантии ЭКА Швеции означают более безопасные условия для доставки важных товаров в Украину, защищенность инвестиций и компенсации в случае форс-мажора. То есть бизнесу не придется единолично нести весь риск в соглашениях с Украиной, а соответственно шведские компании будут охотно заходить на украинский рынок. Мы очень надеемся, что это решение поддержит Риксдаг», — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

В министерстве напоминают, что ранее экспортно-кредитные агентства Германии, Франции, Италии, Великобритании, Японии подтвердили участие в страховании политических рисков для работы своих компаний в Украине. В частности, они предоставляют гарантии под такие виды рисков — политическое насилие, неконвертируемость и экспроприация.

Читайте: Страхование военных рисков. Брокер Marsh McLennan объявил о сотрудничестве с правительством Украины

Также украинским и международным инвесторам готова страховать государственная польская Корпорация по страхованию экспортных кредитов (KUKE).

Напомним

21 июня премьер-министр Великобритании Риши Сунак на открытии Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне анонсировал новую систему страхования военных рисков, призванную помочь глобальным компаниям инвестировать в Украину.

В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна объявила о создании механизма страхования инвестиций в Украине от рисков, связанных с войной, через Французский государственный инвестиционный банк.

Читайте: В Лондоне анонсировали новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину

Ранее Минэкономики сообщило, что Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине. Страхование будет проходить из Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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