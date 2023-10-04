Пышный: Гривна не «улетела в космос», НБУ продал валюты столько, сколько нужно

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила «полет в космос» — НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно. Об этом в фейсбуке написал глава НБУ Андрей Пышный.

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«После отказа от фиксированного курса гривна не совершила «полет в космос», который прочили российские ИПСО. А если учесть, что еще вчера курс продажи валюты на межбанке был близок к 36,9 грн/долл (официальный курс + 1%), то она даже несколько укрепилась.

Если быть точным — до 36,5901 грн/долл. Да, это выше официального курса, который действовал вчера, но лишь на 0,06%", — написал Пышный.

По его словам, рост спроса на рынке ожидаем для НБУ.

«Естественно, что валютный рынок пытается протестировать решительность НБУ. НБУ продал столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет «красных линий» в части интервенций.

Наша цель — сохранить курсовую устойчивость. Убежден, что когда рынок поймет, что НБУ не планирует отпускать гривну в свободное плавание, интервенции постепенно стабилизируются", — добавил он.

«Колебания курса будут, но в обе стороны и очень несущественны. Зато участники рынка смогут постепенно вспомнить, как это работать при нормальных условиях, а финансовая система и экономика — лучше адаптироваться к внешним и внутренним шокам», — написал Пышный.

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Предыстория

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса. Курс гривны к доллару США уже не фиксированный на уровне 36,56 грн, а «управляемо-гибкий».