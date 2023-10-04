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4 октября 2023, 8:13 Читати українською

Пышный: Гривна не «улетела в космос», НБУ продал валюты столько, сколько нужно

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила «полет в космос» — НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно. Об этом в фейсбуке написал глава НБУ Андрей Пышный.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила «полет в космос» — НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.
Фото: depositphotos

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«После отказа от фиксированного курса гривна не совершила «полет в космос», который прочили российские ИПСО. А если учесть, что еще вчера курс продажи валюты на межбанке был близок к 36,9 грн/долл (официальный курс + 1%), то она даже несколько укрепилась.

Если быть точным — до 36,5901 грн/долл. Да, это выше официального курса, который действовал вчера, но лишь на 0,06%", — написал Пышный.

По его словам, рост спроса на рынке ожидаем для НБУ.

«Естественно, что валютный рынок пытается протестировать решительность НБУ. НБУ продал столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет «красных линий» в части интервенций.

Наша цель — сохранить курсовую устойчивость. Убежден, что когда рынок поймет, что НБУ не планирует отпускать гривну в свободное плавание, интервенции постепенно стабилизируются", — добавил он.

«Колебания курса будут, но в обе стороны и очень несущественны. Зато участники рынка смогут постепенно вспомнить, как это работать при нормальных условиях, а финансовая система и экономика — лучше адаптироваться к внешним и внутренним шокам», — написал Пышный.

Читайте: Фиксированный курс отменен: как НБУ будет им «управлять» и девальвирует ли гривна

Предыстория

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса. Курс гривны к доллару США уже не фиксированный на уровне 36,56 грн, а «управляемо-гибкий».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+67
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 октября 2023, 8:19
#
В «космос» не улетела, но команду «на старт» получила.
+
+29
Strain
Strain
4 октября 2023, 8:40
#
А почему она должна улететь? Границы закрыты. Купить валюту обычным гражданам по прежнему сложно. В отделениях максимум суммы по 400−800 $ даже в крупных городах.
Обменники давно придушили различными ограничениями, что бы они не спекулировали.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
4 октября 2023, 8:56
#
Давно вже можна на доларову картку купувати валюту, а потім без поспіху замовити кеш
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 октября 2023, 8:58
#
Я в среду был на границе, что-то по очередям с авто и «контингенту» который хотел выехать, кажется она (граница) закрыта далеко не для всех.
+
+60
penetrator1963
penetrator1963
4 октября 2023, 9:15
#
Вчера на межбанке НБУ залил $550 лямов. за 1 день. и при этом официальный курс поднял на 2 копейки. интересно, как долго он готов такими темпами гасить естественный ход событий. девальвация неизбежна. с этим надо смириться. поэтому на бакс спрос. а в банках его купить не сложно. в привате валом бакса. для вип-клиентов так точно)) правда максимум в день могут продать только 1000. ограничения у них на объёмы. но никто каждый день ходить не запрещает. а в обменках хоть по 10к, хоть по 100к баксов можешь покупать в день.
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0
Artur2206
Artur2206
4 октября 2023, 10:22
#
Гривня державі потрібна, будуть гасити до останнього.
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0
Artur2206
Artur2206
4 октября 2023, 10:21
#
В обмінниках хоч 10 тис $, в банках — замовив, через 5−7 днів будь яка сума
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0
Pumbovik
Pumbovik
4 октября 2023, 10:24
#
Какой сложно? Звонишь в крупный обменник, заказываешь сколько хочешь. В пумбе например можно заказывать также валюту на обмен через прогу
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