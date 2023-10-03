НБУ пополняет ассортимент нумизматической продукции (список)

В среду, 4 октября, в 10.00 интернет-магазин НБУ пополнит ассортимент нумизматической продукции. Об этом сообщает регулятор.

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Памятные монеты Украины из драгоценного металла (серебро):

«Украинский борщ» — 500 шт.

«Защитницы» — 500 шт.

Памятные монеты Украины из недрагоценного металла (нейзильбер):

«Украинский борщ» в сувенирной упаковке — 15 000 шт.

«Защитницы» в сувенирной упаковке — 10 000 шт.

«100 лет Национальному научному центру Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса» — 6 000 шт.

«Страна супергероев. Спасибо энергетикам» — 10 000 шт.

Памятная медаль Украины по недрагоценному металлу (нейзильбер):

«Объединенные ради справедливости» — 2 000 шт.

Где купить

Приобрести данные памятные монеты и медаль можно будет 4 октября на сайте интернет-магазина НБУ.