В среду, 4 октября, в 10.00 интернет-магазин НБУ пополнит ассортимент нумизматической продукции. Об этом сообщает регулятор.
НБУ пополняет ассортимент нумизматической продукции (список)
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Памятные монеты Украины из драгоценного металла (серебро):
- «Украинский борщ» — 500 шт.
- «Защитницы» — 500 шт.
Памятные монеты Украины из недрагоценного металла (нейзильбер):
- «Украинский борщ» в сувенирной упаковке — 15 000 шт.
- «Защитницы» в сувенирной упаковке — 10 000 шт.
- «100 лет Национальному научному центру Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса» — 6 000 шт.
- «Страна супергероев. Спасибо энергетикам» — 10 000 шт.
Памятная медаль Украины по недрагоценному металлу (нейзильбер):
- «Объединенные ради справедливости» — 2 000 шт.
Где купить
Приобрести данные памятные монеты и медаль можно будет 4 октября на сайте интернет-магазина НБУ.
Источник: Минфин
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