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3 октября 2023, 17:05 Читати українською

НБУ впервые изменил официальный курс доллара после отмены фиксированного курса

Национальный банк повысил официальный курс доллара впервые после отказа фиксированного курса. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Национальный банк повысил официальный курс доллара впервые после отказа фиксированного курса.
Фото: pixabay.com

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НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару на 4 октября на уровне 36,5901 грн за доллар. По сравнению с фиксированным курсом 36,5686 грн, действовавшим с конца июля 2022 года, доллар подорожал на 0,0215 грн. Таким образом, курс доллара вырос более чем на 2 копейки.

Европейская валюта подешевела на 19 копеек. Курс евро 4 октября составит 38,32 грн. против 38,51 грн 3 октября.

Напомним

После перехода с 3 октября на управляемый гибкий обменный курс объем торгов на межбанке вырос в 92 раза по сравнению со вчера.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
yarg
yarg
3 октября 2023, 17:08
#
Бухгалтерам халепа. Вони так раділи… Ніяких курсових різниць , перерахунків…
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
3 октября 2023, 18:06
#
Толи ещё будет толи ещё будет толи ещё будет ой-ё-ёй.
+
0
yarg
yarg
3 октября 2023, 18:15
#
27 ? верим , почему же нет…
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