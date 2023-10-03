НБУ впервые изменил официальный курс доллара после отмены фиксированного курса

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару на 4 октября на уровне 36,5901 грн за доллар. По сравнению с фиксированным курсом 36,5686 грн, действовавшим с конца июля 2022 года, доллар подорожал на 0,0215 грн. Таким образом, курс доллара вырос более чем на 2 копейки.

Европейская валюта подешевела на 19 копеек. Курс евро 4 октября составит 38,32 грн. против 38,51 грн 3 октября.

Напомним

После перехода с 3 октября на управляемый гибкий обменный курс объем торгов на межбанке вырос в 92 раза по сравнению со вчера.