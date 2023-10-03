Украинцы в Польше вторые по объему расходов среди иностранцев — исследование

Во втором квартале 2023 года украинцы потратили в Польше 1,77 млрд злотых (14,73 млрд грн). Это на 300 млн злотых больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовал аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, основываясь на отчете центрального статистического управления Польши (GUS).

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Доля расходов людей, приехавших из Украины в Польшу составляет 19,3%. Это вторая по размеру позиция — больше тратят только приехавшие из Германии — 4,76 млрд злотых (39,6 млн грн), что составляет 51,8 % от общей суммы.

Всего иностранцы в Польше потратили 11,7 млрд злотых, среди них — из Чехии (13,5%), Словакии (8,2%), Литвы (4,4%), Беларуси (2,7%) и рф (0,2%).

Расчет производился на основе расходов банковских карт. Анализировались расходы по странам, имеющим общую границу с Польшей.

В агентстве говорят, что ни процент, ни сумма расходов украинцев не удивляет — это самая большая группа иностранцев в Польше. И расходы украинцев будут расти, по меньшей мере, до конца года.

Это обусловлено рядом факторов среди которых: увеличение количества украинцев, возвращающихся в Европу после летних отпусков, активизация промышленности Польши в процессе подготовки к рождественским праздникам, через который начинается период сезонных вакансий во многих отраслях экономики, сильно зависящих от работающих украинцев.

Однако в следующем году ожидается, что этот прирост может замедлиться, потому что значительная часть украинцев весной возвращается домой или уезжает в страны Западной Европы.

Несмотря на то, что украинцы все еще остаются самой большой группой иностранцев, работающих в Польше, их доля уменьшается из-за быстрого притока других национальностей — с 72% до 68,3% по сравнению с прошлым годом. В июльских реестрах ZUS зачислено 749,1 тыс., это на 13,3 тыс. человек больше, чем в июле 2022 года.