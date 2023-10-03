Курс валют на 3 октября: Доллар в обменниках подорожал на 17 копеек

Во вторник, 3 октября, на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро подешевело в покупке на 13 копеек, а в продаже прибавило 1 копейку.

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В обменниках доллар подорожал на 10 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже. Курс евро потерял 2 копейки в покупке и прибавил 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,20 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,47, евро — 40,48−40,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,30−38,68 грн/евро.

Соглашений пока почти нет, поскольку рынок «переваривает» информацию НБУ об изменении правил игры на валютном рынке.

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