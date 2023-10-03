SkyUp получила разрешение на чартеры в Канаду

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила сертификат, позволяющий выполнять рейсы в Канаду. Об этом сообщает пресс-служба компании .

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Что известно

Сертификат иностранного перевозчика FAOC позволяет украинской авиакомпании предоставлять ACMI-услуги и выполнять чартерные рейсы из других стран в Канаду.

«Мы благодарны за доверие и ценим поддержку, которую предоставила нам Transport Canada во время процесса утверждения. Рады иметь возможность работать на этом важном для нас рынке и предложить канадским авиакомпаниям и партнерам свой опыт и мощности для удовлетворения растущего спроса на путешествия», — отметил генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

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Для выполнения полетов по международным маршрутам в Канаду SkyUp получил разрешения для девяти самолетов в своем флоте:

семи бортов Boeing 737−800: UR-SQQ, UR-SQG, UR-SQP, UR-SQC, UR-SQF, UR-SQB, UR-SQO;

двух бортов Boeing 737−700: UR-SQE и UR-SQD.

Также в рамках сертификации перевозчик получил charter permit (разрешение на выполнение нерегулярных рейсов) и CBSA carrier code (код перевозчика от Агентства пограничных служб Канады).