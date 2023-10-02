Высокий суд Лондона возобновляет рассмотрение иска Приватбанка к Коломойскому и Боголюбову

Высокий суд Лондона 2 октября возобновляет рассмотрение дела Приватбанка против бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, пишет NV Бизнес со ссылкой на источники в финансовых кругах.

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Что известно

Разбирательство после летнего перерыва начнется с перекрестного допроса сторон по судебно-бухгалтерской экспертизе, которая должна уточнить суммы убытка банка.

В течение 2 октября — 10 ноября должно состояться семь судебных заседаний.

2 октября свидетели и эксперты со стороны истца предоставят данные об общей сумме чистых выводов средств из банка ($1,951 млрд) — и намерены доказать, что невозвращенные авансовые платежи были вызваны соответствующими выводами средств.

На 9 октября запланирован перекрестный допрос экспертов банка и ответчиков по украинскому праву, пишет издание.

16 октября должен пройти перекрестный допрос экспертов ответчиков по украинскому праву и экспертов банка и ответчиков по кипрскому праву.

23 октября — день, когда будут истекать сроки подачи истцом и ответчиками письменных заключительных замечаний.

Читайте: Дело Приватбанка. Суд Лондона расширил всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова

30 октября должны прозвучать устные заключительные замечания истца, а 6 ноября запланированы заключительные устные выступления ответчиков.

На последний день судебного процесса — 10 ноября — запланирована подача отзыва истца на исковое заявление.

Напомним

В декабре 2017 года уже государственный Приватбанк обратился в Высокий суд Лондона с иском о возвращении выведенных активов бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым и связанными с ними британскими компаниями на сумму свыше $2,5 млрд и добился всемирного ареста их активов.

В декабре 2018 года суд признал иск несоответствующим его юрисдикции, однако банк обжаловал это решение в Апелляционном суде Англии и Уэльса в октябре 2019 года. Предписание суда о всемирном аресте активов осталось в силе до вынесения судебного решения по существу, а сумма убытков с учетом начисленных процентов выросла до $3 млрд.

С учетом исков банка против бывших собственников в суды США, Израиля и Кипра, общая сумма претензий к бывшим собственникам в зарубежных юрисдикциях — более $10 млрд.