Впервые за три года. Миссия МВФ прибыла в Украину

Впервые за три года в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. В понедельник, 2 октября, прошла совместная встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом глава украинского правительства написал в телеграм-канале.

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О чем говорили на встрече

Стороны обсудили шаги, необходимые для реализации четырехлетней программы с МВФ на сумму $15,6 млрд.

По его словам, Украина тесно сотрудничает с партнерами по вопросу внедрения реформ.

«Продолжаем работу, направленную на развитие экономики. Рассказал о наших основных направлениях, в частности, это привлечение инвестиций, программы поддержки малого и среднего бизнеса, государственно-частное партнерство. Проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о потребностях на восстановление», — отметил он.

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Кроме того, собеседники обсудили совместную работу в рамках многосторонней координационной платформы доноров.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины — Украина получила около $890 млн, которые будут направлены на бюджетную поддержку.