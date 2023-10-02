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2 октября 2023, 12:16 Читати українською

Впервые за три года. Миссия МВФ прибыла в Украину

Впервые за три года в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. В понедельник, 2 октября, прошла совместная встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом глава украинского правительства написал в телеграм-канале.

Впервые за три года в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда.
Фото: ТГ Шмыгаля

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

О чем говорили на встрече

Стороны обсудили шаги, необходимые для реализации четырехлетней программы с МВФ на сумму $15,6 млрд.

По его словам, Украина тесно сотрудничает с партнерами по вопросу внедрения реформ.

«Продолжаем работу, направленную на развитие экономики. Рассказал о наших основных направлениях, в частности, это привлечение инвестиций, программы поддержки малого и среднего бизнеса, государственно-частное партнерство. Проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о потребностях на восстановление», — отметил он.

Читайте: Миссия МВФ начинает дискуссии с Украиной в рамках подготовки к пересмотру программы

Кроме того, собеседники обсудили совместную работу в рамках многосторонней координационной платформы доноров.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины — Украина получила около $890 млн, которые будут направлены на бюджетную поддержку.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+28
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 октября 2023, 12:18
#
Готовьтесь что бардак под лозунгом «у нас война» скоро будет заканчиваться и заставят и менеджмент долгов наладить , и курс сделать плавающим (скорее всего при валютных аукционах) , и много чего .
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
2 октября 2023, 14:05
#
А ещё отменят военное положение, прекратят всеобщую мобилизацию,
откроют границы, в том числе с россией, для бегства всех мужиков,
кто хотел сбежать от войны и не только в Европу…

Мечты, мечты, где ваша сладость…
+
0
stas12345
stas12345
2 октября 2023, 14:41
#
Скорее бы уже
+
0
yarg
yarg
2 октября 2023, 14:46
#
Вот сразу после победы
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
2 октября 2023, 12:21
#
Українці тримайте кармани зараз шмигаль буде по ним борги збирати.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
2 октября 2023, 13:56
#
А что это за пельмень слева? По нему так и не скажешь, что в стране война.
+
0
oriolik
oriolik
2 октября 2023, 14:26
#
Владислав Рашкован , зам .исполнительного директора в МВФ от Украины .Зря Вы так , человек реально переживает из-за своей полноты .
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