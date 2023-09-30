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30 сентября 2023, 17:01 Читати українською

Инфляция в еврозоне достигла самого низкого уровня за последние два года

В сентябре инфляция в еврозоне снизилась до самого низкого уровня за последние два года (4,3%), что является свидетельством успешной политики Европейского центрального банка по повышению процентных ставок. Об этом сообщает Reuters.

В сентябре инфляция в еврозоне снизилась до самого низкого уровня за последние два года (4,3%), что является свидетельством успешной политики Европейского центрального банка по повышению процентных ставок.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что согласно данным Евростата, потребительские цены в 20 странах, использующих евро, в сентябре выросли на 4,3% против 5,2% в августе, что является самым низким показателем с октября 2021 года.

«Эти цифры подтверждают мнение о том, что процентные ставки, вероятно, достигли своего пика в текущем цикле ужесточения монетарной политики», — отмечает агентство.

Кроме того, инфляция упала во всех ценовых категориях, а цены на энергоносители продолжали падать пятый месяц подряд.

Также отмечается, что инфляция в еврозоне ненадолго достигла двузначного показателя осенью прошлого года на фоне сочетания стремительного роста цен на энергоносители, постпандемических препятствий в цепях снабжения и государственных расходов.

Напомним

«Минфин» писал, что в сентябре Европейский центральный банк повысил ключевые ставки на 25 базисных пунктов, до рекордных 4,5%.

Базовая ставка по кредитам выросла до 4,5%, ставка по депозитам — до 4%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,75%.

ЕЦБ заявил, что с целью возврата инфляции до 2% готов корректировать инструменты.

По прогнозам регулятора, инфляция в еврозоне в этом году будет на уровне 5,6%, в 2024 году она замедлится до 3,2%, в 2025 году — до 2,1%.

Источник: Минфин
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