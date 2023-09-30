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30 сентября 2023, 14:11 Читати українською

Производитель Bayraktar инвестирует в Украину $100 миллионов

Турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует $100 млн в три проекта в Украине. Об этом заявил генеральный директор Baykar Халюк Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве, сообщает Укринформ.

Турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует $100 млн в три проекта в Украине.
Фото: wikipedia.org

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«У нас в Украине три основных инвестиции. Одна из них — завод. Потом у нас есть сервисный центр, а также головной офис здесь… Это инвестиция, которая составляет около $100 млн., и процесс уже пошел. Строительство уже начато. В его завершение понадобится около 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек. Сотрудничество продолжается», — отметил Байрактар.

Он также подчеркнул, что это производство будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным, поскольку Украина обладает уникальными технологиями по производству двигателей, а турецкая сторона — беспилотники, на которых устанавливают эти двигатели.

Перед нами стоят также некоторые вызовы. Это цепочка снабжения, поиск и развитие человеческого капитала через влияние войны и нормативную среду, особенно те правила, которые будут поддерживать эти инвестиции", — отметил руководитель турецкой компании.

По его словам, нынешняя война стала войной беспилотных летательных аппаратов, и Украина имеет в ней некоторое преимущество, в частности, благодаря использованию различных типов аппаратов, хотя это и сложно реализовать. Особенно важно при таких условиях обратная связь в использовании технологий от военных. Именно поэтому «байрактары», применяемые в Украине, были оборудованы рядом уникальных систем.

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Напомним

«Минфин» писал, что турецкая компания Baykar начала в Украине строительство завода по производству дронов Bayraktar.

В компании Baykar рассчитывают начать производство дронов Bayraktar и Akinci в Украине в 2025 году. Общий объем планируемых инвестиций в предприятие составляет $95,5 млн.

В 2019 году Baykar основала в Украине ООО «Авиа Венчурс» с целью открытия двух заводов в Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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