Виртуальный банк monobank, работающий на лицензии Универсал Банка, по итогам июля этого года стал вторым по количеству карт в Украине. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский со ссылкой на данные НБУ.
monobank обогнал Ощадбанк и стал вторым банком по количеству карт
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Рейтинг карточных эмитентов
- По итогам июля в рейтинге карточных эмитентов на первом месте разместился государственный Приватбанк.
- На втором — monobank.
- На третьем — государственный Ощадбанк.
«По итогам июля, впервые с момента старта о законопроекте, monobank обогнал в статистике эмитентов, которую делает НБУ, по количеству активных карт Ощад и стал вторым карточным банком в стране», — надписи Гороховский в Telegram.
Напомним
«Минфин» писал, что monobank заявил о запуске сервиса программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) «check by mono» для физлиц-предпринимателей.
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