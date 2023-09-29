monobank обогнал Ощадбанк и стал вторым банком по количеству карт

Виртуальный банк monobank, работающий на лицензии Универсал Банка, по итогам июля этого года стал вторым по количеству карт в Украине. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский со ссылкой на данные НБУ.

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Рейтинг карточных эмитентов

По итогам июля в рейтинге карточных эмитентов на первом месте разместился государственный Приват банк .

итогам июля в рейтинге карточных эмитентов на первом месте разместился государственный На втором — monobank.

втором — monobank. На третьем — государственный Ощадбанк.

«По итогам июля, впервые с момента старта о законопроекте, monobank обогнал в статистике эмитентов, которую делает НБУ, по количеству активных карт Ощад и стал вторым карточным банком в стране», — надписи Гороховский в Telegram.

Напомним

«Минфин» писал, что monobank заявил о запуске сервиса программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) «check by mono» для физлиц-предпринимателей.

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