Дефицит госбюджета в этом году вырастет до рекордных 32% ВВП — Гетманцев

После внесения последних изменений в госбюджет на 2023 год, его дефицит достигнет 32% ВВП вместо первоначально запланированных 26%. Об этом глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Укринформу.

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«Фактический показатель дефицита в этом году, к сожалению, будет гораздо больше, чем 26%. С учетом уже внесенных изменений в бюджет, а также после окончательного принятия упомянутого законопроекта № 10038 — будет уже 32%», — отметил Гетманцев.

Он отметил, что на увеличение дефицита влияет затягивание войны.

«(Дефицит, — ред.) зависит от продолжительности военной фазы, которая влияет абсолютно на все: и на военные расходы, на экономику, и на миграцию, на занятость, на госдолг, на сбор налогов», — сказал председатель Комитета.

Он добавил, что для покрытия дефицита украинские власти работают над увеличением привлечения международной помощи в виде грантов, ведь их, в отличие от кредитов, потом не придется возвращать.

Напомним

«Минфин» писал, что дефицит государственного бюджета Украины в июле 2023 года уменьшился до 107,6 млрд грн со 135,1 млрд грн в июне.

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