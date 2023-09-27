В Нидерландах увеличилось количество трудоустроенных украинских беженцев

Число работающих украинских беженцев в Нидерландах возросло по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Центральное статистическое бюро Нидерландов, передает «Европейская правда» со ссылкой на NOS.

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В частности, выросло количество украинских женщин, работающих в Нидерландах.

В конце 2022 года около 44% украинок были трудоустроены. Через пол года их было более половины. Среди мужчин также наблюдается рост, хотя и не столь значительный, как среди женщин. 41% мужчин сейчас работают.

Где работают украинцы

Половина украинцев работает в сфере услуг, которая включает в себя агентства по трудоустройству. Кроме того, многие украинские работают в сфере торговли, транспорта и общественного питания.

Также отмечается, что значительная часть беженцев сменила работу в течение года — около 39%.

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Украинцы, оказавшиеся в Нидерландах после полномасштабного российского вторжения, могут сразу приступить к работе. Это ставит их в исключительное положение, поскольку другие беженцы за пределами Европейского Союза не могут этого сделать.

Напомним

«Минфин» писал, что в Новой Зеландии решили предоставлять разрешения на проживание украинским беженцам, прибывшим по специальной визе в рамках программы, запущенной после полномасштабного вторжения россии в Украину.

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