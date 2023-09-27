Финляндия отменила запрет на передачу личных данных «Яндексу»

В Финляндии отменили временный запрет на передачу российской технологической группе «Яндекс» и ее голландскому партнеру Ridetech персональных данных пользователей приложения для вызова такси Yango, принадлежащего компании из рф. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что об этом запрете было объявлено в августе в ответ на новое российское законодательство, которое, по мнению Финляндии, предоставит Федеральной службе безопасности рф право получать данные финских пользователей, полученные во время работы сервиса такси.

В то же время во вчерашнем заявлении говорится, что новая информация свидетельствует о том, что российское законодательство не распространяется на службы такси, поэтому запрет, который должен вступить в силу 27 сентября, не будет реализован.

«В настоящее время Yango пока разрешено продолжать работать в Финляндии», — подчеркнули в ведомстве, и добавили, что мониторинг передачи персональных данных продолжится в сотрудничестве с норвежскими и голландскими регуляторами.

Что говорят в Yango

Представители Yango заявили, что обрабатывают персональные данные в строгом соответствии с законодательством ЕС и что россия в любом случае не имеет юрисдикции над международным бизнесом компании.

Служба заказа поездок Yango, работающая в 14 странах, включая Финляндию и Норвегию, является одним из многих сервисов, которые предлагает Яндекс.

Норвегия также планировала ввести подобный запрет на тот, который выпустила Финляндия, но не издала официального приказа и воздержится от этого. Об этом заявил спикер Норвежского агентства по защите данных.

Напомним

«Минфин» писал, что соучредитель российского «Яндекса» Аркадий Волож, который в начале августа впервые за полтора года раскритиковал российское полномасштабное вторжение в Украину, сразу же после этого попросил ЕС отменить введенные против него санкции.

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