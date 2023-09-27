Только 3% сотрудников блокчейн-индустрии получают зарплату в криптовалюте — опрос

Около 88% сотрудников в блокчейн-индустрии работают удаленно, но только 3% получают зарплату в криптовалюте. Об этом говорится в результатах опроса Pantera Capital.

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По данным отчета, каждый пятый из 1600 респондентов когда-либо принимал оплату в криптовалюте. При этом чаще всего таким способом пользовались руководители.

Большинство предпочитали стейблкоины USDT или USDC, только 13% выбирали биткоин.

Основная часть сотрудников криптонаправления проживает в США (35%), на втором месте расположилась Латинская Америка (29,7%), а на третьем — Европа и Ближний Восток (23,5%). Азиатско-Тихоокеанский регион занял последнюю строчку с 11,6%.

В криптоиндустрии насчитывается около 21 300 рабочих мест.

Оплата труда в отрасли также зависит от региона. В Северной Америке блокчейн-разработчики получают в среднем $193 000 за год. Это демонстрирует большую разницу по сравнению с остальным миром. Например, латиноамериканский регион предлагает зарплату в $104 771.

Web3-разработчики зарабатывают немногим больше коллег из Web 2.0. Средняя оплата труда последних в США составляет $166 100 за год.

Топ-менеджеры криптоиндустрии зарабатывают от $147 363 до $335 400 в зависимости от уровня их компании.

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