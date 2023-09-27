Binance объявила о выходе из рф

Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binancе объявила о выходе из россии. Криптобиржа продает весь свой российский бизнес компании CommEX. Об этом сообщает пресс-служба Binancе.

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Полный процесс перевода пользователей на новую платформу займет до одного года. В Binance подчеркнули, что все активы существующих российских клиентов надежно защищены.

«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в россии несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — заявил директор по соблюдению нормативных требований Binancе Ной Перлман.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев Binance прекратит работу всех обменных сервисов и бизнес-направлений в России.

«Хотя финансовые детали сделки не разглашаются, важно отметить, что с этой продажей Binance полностью выходит из россии. В отличие от аналогичных сделок международных компаний в россии, Binance не будет иметь текущего распределения дохода от продаж, а также не сохраняет возможности обратного выкупа акций», — отметили в компании.

Напомним

«Минфин» писал, что Binance переоценивает свой российский бизнес, включая возможность полного выхода из некогда важного рынка, превратившегося в головную боль.

Ранее Binance решила еще больше ограничить российский сервис P2P-торговли. Криптобиржа сообщила пользователям в россии, что они не могут обменивать цифровые токены на другую валюту, кроме рублей.

Ограничение касалось всех учетных записей, в том числе прошедших расширенную верификацию по адресу за пределами рф.

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