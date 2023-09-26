Какие профессии самые актуальные и какую зарплату предлагают

Единственный портал вакансий, созданный Государственной службой занятости совместно с шестью ведущими сайтами по поиску работы, насчитывает более 220 тысяч предложений. Об этом сообщили в Госслужбе занятости.

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Спрос на рынке труда

Наибольший спрос на рынке труда Украины, как и до войны, сохраняется на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников сферы торговли. Постепенно растет и уровень оплаты труда по соответствующим вакансиям, предлагаемым работодателями.

Топ-10 профессий

продавец-консультант — 9379 вакансий;

менеджер по продажам — 7416;

повар — 6057;

бухгалтер — 5962;

грузчик — 4346;

врач — 3385;

швея — 2812;

бариста — 2382;

водитель автотранспортных средств — 2336;

машинист — 2030.

Какую заработную плату предлагают

Максимальный размер заработной платы в предлагаемых вакансиях на портале составляет:

продавец-консультант — 50 тыс. грн;

менеджер по продажам — 275 тыс. грн;

повар — 55 тыс. грн;

бухгалтер — 80 тыс. грн;

грузчик — 40 тыс. грн;

врач — 120 тыс. грн;

швея — 50 тыс. грн;

бариста — 50 тыс. грн;

водитель автотранспортных средств — 60 тыс. грн;

машинист — 66 тыс. грн.

Высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.

В базе данных Государственной службы занятости на 25 сентября 2023 года насчитывается 65 тысяч актуальных вакансий.

Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тыс. гривен, в том числе для:

руководителей, менеджеров — 13 тыс. гривен;

профессионалов, квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин — 12 тыс. гривен;

работников сферы торговли и услуг — 11 тысяч гривен;

квалифицированных рабочих с инструментом — 11 тыс. гривен.

Впрочем, отмечается, что в базе данных службы занятости есть отдельные предложения по относительно высокой заработной плате, например: