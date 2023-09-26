Какие профессии самые актуальные и какую зарплату предлагают

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 сентября 2023, 15:23 Читати українською

Какие профессии самые актуальные и какую зарплату предлагают

Единственный портал вакансий, созданный Государственной службой занятости совместно с шестью ведущими сайтами по поиску работы, насчитывает более 220 тысяч предложений. Об этом сообщили в Госслужбе занятости.

Единственный портал вакансий, созданный Государственной службой занятости совместно с шестью ведущими сайтами по поиску работы, насчитывает более 220 тысяч предложений.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Спрос на рынке труда

Наибольший спрос на рынке труда Украины, как и до войны, сохраняется на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников сферы торговли. Постепенно растет и уровень оплаты труда по соответствующим вакансиям, предлагаемым работодателями.

Топ-10 профессий

  • продавец-консультант — 9379 вакансий;
  • менеджер по продажам — 7416;
  • повар — 6057;
  • бухгалтер — 5962;
  • грузчик — 4346;
  • врач — 3385;
  • швея — 2812;
  • бариста — 2382;
  • водитель автотранспортных средств — 2336;
  • машинист — 2030.

Какую заработную плату предлагают

Максимальный размер заработной платы в предлагаемых вакансиях на портале составляет:

  • продавец-консультант — 50 тыс. грн;
  • менеджер по продажам — 275 тыс. грн;
  • повар — 55 тыс. грн;
  • бухгалтер — 80 тыс. грн;
  • грузчик — 40 тыс. грн;
  • врач — 120 тыс. грн;
  • швея — 50 тыс. грн;
  • бариста — 50 тыс. грн;
  • водитель автотранспортных средств — 60 тыс. грн;
  • машинист — 66 тыс. грн.

Высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.

В базе данных Государственной службы занятости на 25 сентября 2023 года насчитывается 65 тысяч актуальных вакансий.

Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тыс. гривен, в том числе для:

  • руководителей, менеджеров — 13 тыс. гривен;
  • профессионалов, квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин — 12 тыс. гривен;
  • работников сферы торговли и услуг — 11 тысяч гривен;
  • квалифицированных рабочих с инструментом — 11 тыс. гривен.

Впрочем, отмечается, что в базе данных службы занятости есть отдельные предложения по относительно высокой заработной плате, например:

  • специалист по разработке компьютерных программ — 110 тыс. грн;
  • инженер-программист — 90 тыс. грн;
  • литейщик металлов и сплавов — 70 тыс. грн;
  • слесарь-инструментальщик — 60 тыс. грн;
  • водитель — 60 тыс. грн;
  • агроном — 52 тыс. грн;
  • директор отделения — 49 тыс. грн;
  • врач — 45 тыс. грн;
  • архитектор — 45 тыс. грн;
  • аналитик (банковская деятельность) — 42 тыс. грн;
  • плавильщик металла — 40 тыс. грн.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами