Единственный портал вакансий, созданный Государственной службой занятости совместно с шестью ведущими сайтами по поиску работы, насчитывает более 220 тысяч предложений. Об этом сообщили в Госслужбе занятости.
Какие профессии самые актуальные и какую зарплату предлагают
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Спрос на рынке труда
Наибольший спрос на рынке труда Украины, как и до войны, сохраняется на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников сферы торговли. Постепенно растет и уровень оплаты труда по соответствующим вакансиям, предлагаемым работодателями.
Топ-10 профессий
- продавец-консультант — 9379 вакансий;
- менеджер по продажам — 7416;
- повар — 6057;
- бухгалтер — 5962;
- грузчик — 4346;
- врач — 3385;
- швея — 2812;
- бариста — 2382;
- водитель автотранспортных средств — 2336;
- машинист — 2030.
Какую заработную плату предлагают
Максимальный размер заработной платы в предлагаемых вакансиях на портале составляет:
- продавец-консультант — 50 тыс. грн;
- менеджер по продажам — 275 тыс. грн;
- повар — 55 тыс. грн;
- бухгалтер — 80 тыс. грн;
- грузчик — 40 тыс. грн;
- врач — 120 тыс. грн;
- швея — 50 тыс. грн;
- бариста — 50 тыс. грн;
- водитель автотранспортных средств — 60 тыс. грн;
- машинист — 66 тыс. грн.
Высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.
В базе данных Государственной службы занятости на 25 сентября 2023 года насчитывается 65 тысяч актуальных вакансий.
Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тыс. гривен, в том числе для:
- руководителей, менеджеров — 13 тыс. гривен;
- профессионалов, квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин — 12 тыс. гривен;
- работников сферы торговли и услуг — 11 тысяч гривен;
- квалифицированных рабочих с инструментом — 11 тыс. гривен.
Впрочем, отмечается, что в базе данных службы занятости есть отдельные предложения по относительно высокой заработной плате, например:
- специалист по разработке компьютерных программ — 110 тыс. грн;
- инженер-программист — 90 тыс. грн;
- литейщик металлов и сплавов — 70 тыс. грн;
- слесарь-инструментальщик — 60 тыс. грн;
- водитель — 60 тыс. грн;
- агроном — 52 тыс. грн;
- директор отделения — 49 тыс. грн;
- врач — 45 тыс. грн;
- архитектор — 45 тыс. грн;
- аналитик (банковская деятельность) — 42 тыс. грн;
- плавильщик металла — 40 тыс. грн.
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