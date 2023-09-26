Германия планирует в следующем году вдвое сократить федеральную помощь, выделяемую регионам для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев. Об этом сообщает Reuters.
Германия в следующем году вдвое сократит помощь беженцам
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Такой шаг вызван необходимостью проводить более жесткую бюджетную политику на фоне стремительной инфляции.
Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину в Германию переместилось более миллиона украинцев, и их поддержка легла тяжелым бременем на города и муниципалитеты страны. При этом 16 земель страны требуют больше федеральных средств для покрытия расходов на беженцев в следующем году.
Сокращение помощи
По данным источников Reuters, в понедельник Берлин проинформировал земли, которые выделят максимум 1,7 млрд евро на поддержку расходов на беженцев в 2024 году, тогда как в этом году на эти нужды будет потрачено 3,75 млрд евро.
По данным собеседников агентства, немецкое правительство также отменит свой вклад в расходы на интеграцию украинских беженцев и уход за ними.
В то же время, федеральное правительство не дает гарантий того, что в последующие годы финансирование будет соответствовать уровню 2023 года.
Встреча федерального правительства и правительств земель в понедельник по этим вопросам не дала никаких результатов в преддверии запланированных консультаций с канцлером в ноябре, заявил представитель министерства финансов.
Напомним
«Минфин» писал, что правительство Германии заложило 5 млрд евро ежегодной военной помощи Украине до 2027 года.
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