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26 сентября 2023, 13:45 Читати українською

Германия в следующем году вдвое сократит помощь беженцам

Германия планирует в следующем году вдвое сократить федеральную помощь, выделяемую регионам для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев. Об этом сообщает Reuters.

Германия планирует в следующем году вдвое сократить федеральную помощь, выделяемую регионам для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев.
Фото: pixabay.com

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Такой шаг вызван необходимостью проводить более жесткую бюджетную политику на фоне стремительной инфляции.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину в Германию переместилось более миллиона украинцев, и их поддержка легла тяжелым бременем на города и муниципалитеты страны. При этом 16 земель страны требуют больше федеральных средств для покрытия расходов на беженцев в следующем году.

Сокращение помощи

По данным источников Reuters, в понедельник Берлин проинформировал земли, которые выделят максимум 1,7 млрд евро на поддержку расходов на беженцев в 2024 году, тогда как в этом году на эти нужды будет потрачено 3,75 млрд евро.

По данным собеседников агентства, немецкое правительство также отменит свой вклад в расходы на интеграцию украинских беженцев и уход за ними.

В то же время, федеральное правительство не дает гарантий того, что в последующие годы финансирование будет соответствовать уровню 2023 года.

Встреча федерального правительства и правительств земель в понедельник по этим вопросам не дала никаких результатов в преддверии запланированных консультаций с канцлером в ноябре, заявил представитель министерства финансов.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство Германии заложило 5 млрд евро ежегодной военной помощи Украине до 2027 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+39
Mr Bungle
Mr Bungle
26 сентября 2023, 13:48
#
Пора
+
+68
mantis05
mantis05
26 сентября 2023, 14:25
#
Неправильный перевод и/или адаптация: выплаты на детей и инвалидов- они полностью оставляют, а вот за 1.5 года- уже пора бы и работу найти остальным
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
26 сентября 2023, 16:19
#
А до скольки лет там дети детьми считаются?
+
+9
Бедный папа
Бедный папа
26 сентября 2023, 15:05
#
Фортеця Мюнхен, как там на октоберфесте?
+
0
financialGenius
financialGenius
26 сентября 2023, 17:02
#
Ни одного официального источника с Германии … лично я таких новостей находясь в Германии не видел / слышал …
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