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26 сентября 2023, 12:23 Читати українською

Apple добавила украинский язык в свое приложение «Переводы»

У Apple есть свое приложение для перевода на iPhone и iPad. Он запущен в 2020 году и довольно медленно прибавлял новые языки. В 2023 году там появилась и украинская. Об этом AIN.UA сообщил разработчик Braveproject Роман Личковский, первым и обративший внимание на обновление.

У Apple есть свое приложение для перевода на iPhone и iPad.

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О необходимости внести украинский язык начали говорить еще в прошлом году, после начала полномасштабной войны. В частности, началось обсуждение на популярном в Штатах форуме MacRumors. Также запустили петицию.

Фактически, к моменту добавления украинского прошло чуть больше года. Теперь украинский один из 20 языков в списке, перевод с которых и на которые может делать нативное приложение Apple.

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Обновление вышло вместе с iOS 17, которую Apple сделало доступным к загрузке 18 сентября.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
26 сентября 2023, 13:06
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Ооо, нарешті. Круто.
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