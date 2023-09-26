У Apple есть свое приложение для перевода на iPhone и iPad. Он запущен в 2020 году и довольно медленно прибавлял новые языки. В 2023 году там появилась и украинская. Об этом AIN.UA сообщил разработчик Braveproject Роман Личковский, первым и обративший внимание на обновление.
Apple добавила украинский язык в свое приложение «Переводы»
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О необходимости внести украинский язык начали говорить еще в прошлом году, после начала полномасштабной войны. В частности, началось обсуждение на популярном в Штатах форуме MacRumors. Также запустили петицию.
Фактически, к моменту добавления украинского прошло чуть больше года. Теперь украинский один из 20 языков в списке, перевод с которых и на которые может делать нативное приложение Apple.
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Обновление вышло вместе с iOS 17, которую Apple сделало доступным к загрузке 18 сентября.
Источник: Минфин
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