Apple добавила украинский язык в свое приложение «Переводы»

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О необходимости внести украинский язык начали говорить еще в прошлом году, после начала полномасштабной войны. В частности, началось обсуждение на популярном в Штатах форуме MacRumors. Также запустили петицию.

Фактически, к моменту добавления украинского прошло чуть больше года. Теперь украинский один из 20 языков в списке, перевод с которых и на которые может делать нативное приложение Apple.

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Обновление вышло вместе с iOS 17, которую Apple сделало доступным к загрузке 18 сентября.