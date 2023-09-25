Коломойский прокомментировал подозрение СБУ на 5,8 миллиарда

Бизнесмен Игорь Коломойский считает необоснованным подозрение СБУ в завладении 5,8 млрд грн Приватбанка , которое ему инкриминирует следствие. Об этом он сказал при рассмотрении жалобы на его арест в Киевском апелляционном суде в понедельник, 25 сентября, пишет LIGA.net .

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Следствие заявляет, что в 2013—2014 годах Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн Приватбанка путем фиктивного внесения наличных в кассу. Комментируя подозрение, Коломойский отметил, что такой кассовый разрыв невозможно было бы скрыть от НБУ.

Заявление Коломойского

«Что такое 6 млрд грн кассового разрыва? Для такого банка как Приватбанк есть средние показатели, сколько у него касса. Как правило, касса была от 10 млрд. до 20 млрд грн. Это все банкоматы, все отделения, все участки, где требуется наличные деньги. Если 6 млрд грн не поступало, то в кассе должен быть разрыв. Касса — это ежедневная отчетность», — сказал бизнесмен.

Он добавил, что перед судом просмотрел движение денег по своему счету и посчитал: только с 2010 года по начало 2014 года сумма внесенных им денег составила 12,5 млрд грн и почти $200 млн.

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«Если бы я не вносил [эти деньги], то кассовый разрыв на 26 февраля 2014 должен был составлять 12 млрд грн […] Что в принципе невозможно и невероятно», — сказал Коломойский.

По его словам, на момент национализации Приватбанка в 2016 году происходила сверка кассы, которая якобы не выявила нарушений.

«В кассе находилось 10 млрд грн, они отвечали тем деньгам, которые находились по кассовым ордерам», — сказал бизнесмен.

Напомним

«Минфин» писал, что в субботу, 2 сентября, детективы СБУ вместе с БЭБ вручили Игорю Коломойскому подозрение в отмывании более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу.

В частности, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ст. 190 — мошенничество;

ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. Однако Коломойский не намерен вносить залог. Об этом заявили его адвокаты.

По словам защитников олигарха, судебное заседание проходило с рядом нарушений, а им не дали времени на сбор материалов по делу, поэтому они готовят апелляцию.

Кроме того, адвокаты подчеркнули, что у Коломойского есть заболевания, о которых не было упомянуто при рассмотрении дела в суде. О каких именно заболеваниях идет дело они не рассказали.