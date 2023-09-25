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25 сентября 2023, 15:34 Читати українською

В Комитете НБУ прогнозируют еще большее снижение учетной ставки до конца года

Все члены комитета по монетарной политике Нацбанка предполагают еще большее снижение учетной ставки до конца года, большинство из них — до 18%. В настоящее время учетная ставка находится на уровне 20%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Все члены комитета по монетарной политике Нацбанка предполагают еще большее снижение учетной ставки до конца года, большинство из них — до 18%.

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Снижение ставки

В ходе дискуссии участники согласились, что НБУ будет продолжать цикл снижения учетной ставки при устойчивом снижении инфляции и сохранении устойчивости валютного рынка на прогнозном горизонте.

Также члены комитета сошлись во мнении, что смягчение процентной политики должно и дальше согласовываться с мерами валютной либерализации и переходом от фиксированного курса к режиму управляемой курсовой гибкости, предусмотренными Стратегией.

На каждом этапе реализации Стратегии регулятор должен обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов, чтобы минимизировать риски сохранения курсовой устойчивости.

Читайте: Нацбанк снизил учетную ставку до 20%

«Большинство членов КМП ожидают снижения учетной ставки до 18% на конец года. По их мнению, несмотря на лучшую, чем ожидалось, текущую макроэкономическую ситуацию, НБУ должен учесть и значительное количество рисков, баланс которых за последние месяцы даже несколько ухудшился», — отметили в Нацбанке.

Упомянутые члены комитета объясняют, что преждевременные шаги по смягчению процентной политики могут негативно сказаться на макрофинансовой устойчивости, а для исправления этих решений может потребоваться много времени и ресурсов.

В то же время, несколько членов КМП видят пространство для снижения учетной ставки — до 16−17% в конце года. Они считают, что некоторые риски постоянно переоцениваются, а также, что НБУ будет иметь простор для более быстрого снижения учетной ставки, чем предполагает июльский макропрогноз.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
25 сентября 2023, 15:57
#
Переходим на покупку доллара.
+
0
Три літри
Три літри
25 сентября 2023, 16:39
#
А раніше що заважало?
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