В Комитете НБУ прогнозируют еще большее снижение учетной ставки до конца года

Все члены комитета по монетарной политике Нацбанка предполагают еще большее снижение учетной ставки до конца года, большинство из них — до 18%. В настоящее время учетная ставка находится на уровне 20%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Снижение ставки

В ходе дискуссии участники согласились, что НБУ будет продолжать цикл снижения учетной ставки при устойчивом снижении инфляции и сохранении устойчивости валютного рынка на прогнозном горизонте.

Также члены комитета сошлись во мнении, что смягчение процентной политики должно и дальше согласовываться с мерами валютной либерализации и переходом от фиксированного курса к режиму управляемой курсовой гибкости, предусмотренными Стратегией.

На каждом этапе реализации Стратегии регулятор должен обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов, чтобы минимизировать риски сохранения курсовой устойчивости.

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«Большинство членов КМП ожидают снижения учетной ставки до 18% на конец года. По их мнению, несмотря на лучшую, чем ожидалось, текущую макроэкономическую ситуацию, НБУ должен учесть и значительное количество рисков, баланс которых за последние месяцы даже несколько ухудшился», — отметили в Нацбанке.

Упомянутые члены комитета объясняют, что преждевременные шаги по смягчению процентной политики могут негативно сказаться на макрофинансовой устойчивости, а для исправления этих решений может потребоваться много времени и ресурсов.

В то же время, несколько членов КМП видят пространство для снижения учетной ставки — до 16−17% в конце года. Они считают, что некоторые риски постоянно переоцениваются, а также, что НБУ будет иметь простор для более быстрого снижения учетной ставки, чем предполагает июльский макропрогноз.