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25 сентября 2023, 8:37 Читати українською

Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна

Польша подготовила транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может экспортироваться в нуждающиеся в нем страны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, говорится в сообщении Канцелярии президента.

Польша подготовила транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может экспортироваться в нуждающиеся в нем страны.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Благодаря труду наших аграриев мы самодостаточны. Нам не нужно зерно из Украины. Их замечательные урожаи во время войны мало достались странам, которые в их действительно нуждались. В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы пытаемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи», — сказал Дуда.

По словам Дуды, это правильное решение, что польское правительство оставило запрет на продажу украинского зерна на польском рынке.

Читайте: Кабмин предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна

«Но мы должны сделать все, чтобы транзит был как можно больше», — резюмировал польский президент.

Предыстория

18 сентября Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в соответствии с правилами и процедурами разрешения споров в рамках Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО).

15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать действие временного запрета на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса до пяти соседних с Украиной стран ЕС.

В то же время, в сообщении Еврокомиссии отмечается, что Украина согласилась ввести определенные правовые меры (например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать резких скачков экспорта зерна. Украина должна представить соответствующий план действий не позднее 18 сентября.

Однако Словакия продлила предварительный запрет ЕС на импорт четырех видов зерна, Польша ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма, а Венгрия запретила еще 25 продуктов, о которых ранее речь не шла, включая мясо.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
25 сентября 2023, 11:08
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Не стоит забывать подножки таких друзей. Надеюсь, поляки сделают свой выбор другим.
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