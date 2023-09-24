Банкротство временно отменяется. Кредиторы «Эльдорадо» одобрили план реструктуризации долга

Кредиторы ООО «Диеса» (сеть «Эльдорадо») одобрили 67% требований по плану санации. Теперь компания должна утвердить план реструктуризации долга более чем в 1 млрд грн в Хозяйственном суде Киева и прислать его всем привлеченным кредиторам, сообщил старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий, консультирующий «Эльдорадо», пишет Forbes.

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Что известно

22 сентября на общем заседании кредиторы ООО «Диеса» (торговая сеть «Эльдорадо») одобрили план реструктуризации долга компании в 1 млрд грн. Кредиторы (их более 300 в «Эльдорадо») одобрили 67% требований от общего количества по плану реструктуризации.

В дальнейшем «Эльдорадо» должно подписать и отправить заявление в Хозяйственный суд Киева и кредиторам об утверждении плана санации, говорит Юлиан Хорунжий. В случае ее соответствия требованиям суд назначает заседание для его рассмотрения, на котором, в частности, заслушивает всех кредиторов.

Дальше решение по кредиторам. Они могут попытаться доказать суду, что: 1) был нарушен порядок проведения или одобрения плана санации; 2) условия погашения требований этих кредиторов хуже, чем погашение требований кредиторов, голосовавших «за»; 3) в случае ликвидации должника (банкротства) они могут получить больший размер удовлетворения своих требований, чем с планом санации, объясняет юрист Хорунжий.

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По его словам, если суд установит, что ответ на все три вопроса нет, то он утверждает план санации и должник начинает его выполнение. Если хотя бы один вопрос будет ответ от кредиторов «да», то суд откажет в утверждении плана.

В случае отказа от плана реструктуризации суд откроет производство по делу о банкротстве с вероятным дальнейшим переходом к процедуре ликвидации. По мнению Хорунжого, этап рассмотрения требований кредиторов с учетом загруженности судов Киева может длиться два-три года.

Напомним

У «Эльдорадо» есть большие кредиты перед банками (что интересно государственными). Представители Ощадбанка, который признавали одним из наиболее инновационных банков, а его руководителя назначили главой НБУ, не раскрывают, на каких условиях реструктуризированы кредиты и выплачиваются ли они вообще (это сделано для того, чтобы скрыть негативные показатели государственного банка). Речь идет о более чем $100 млн долгов только по «Эльдорадо».

В конечном счете, у конечного бенефициара «Эльдорадо» Виктора Полищука хватает проблем и с другими его активами, что также влияет на бизнес. Полищук все тем же государственным банкам должен возвращать деньги и за столичный ТЦ «Гулливер».