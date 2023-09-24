Банкротство временно отменяется. Кредиторы «Эльдорадо» одобрили план реструктуризации долга

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 сентября 2023, 9:16 Читати українською

Банкротство временно отменяется. Кредиторы «Эльдорадо» одобрили план реструктуризации долга

Кредиторы ООО «Диеса» (сеть «Эльдорадо») одобрили 67% требований по плану санации. Теперь компания должна утвердить план реструктуризации долга более чем в 1 млрд грн в Хозяйственном суде Киева и прислать его всем привлеченным кредиторам, сообщил старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий, консультирующий «Эльдорадо», пишет Forbes.

Кредиторы ООО «Диеса» (сеть «Эльдорадо») одобрили 67% требований по плану санации.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

22 сентября на общем заседании кредиторы ООО «Диеса» (торговая сеть «Эльдорадо») одобрили план реструктуризации долга компании в 1 млрд грн. Кредиторы (их более 300 в «Эльдорадо») одобрили 67% требований от общего количества по плану реструктуризации.

В дальнейшем «Эльдорадо» должно подписать и отправить заявление в Хозяйственный суд Киева и кредиторам об утверждении плана санации, говорит Юлиан Хорунжий. В случае ее соответствия требованиям суд назначает заседание для его рассмотрения, на котором, в частности, заслушивает всех кредиторов.

Дальше решение по кредиторам. Они могут попытаться доказать суду, что: 1) был нарушен порядок проведения или одобрения плана санации; 2) условия погашения требований этих кредиторов хуже, чем погашение требований кредиторов, голосовавших «за»; 3) в случае ликвидации должника (банкротства) они могут получить больший размер удовлетворения своих требований, чем с планом санации, объясняет юрист Хорунжий.

Читайте: Сеть магазинов Eldorado.ua оказалась на грани банкротства

По его словам, если суд установит, что ответ на все три вопроса нет, то он утверждает план санации и должник начинает его выполнение. Если хотя бы один вопрос будет ответ от кредиторов «да», то суд откажет в утверждении плана.

В случае отказа от плана реструктуризации суд откроет производство по делу о банкротстве с вероятным дальнейшим переходом к процедуре ликвидации. По мнению Хорунжого, этап рассмотрения требований кредиторов с учетом загруженности судов Киева может длиться два-три года.

Напомним

У «Эльдорадо» есть большие кредиты перед банками (что интересно государственными). Представители Ощадбанка, который признавали одним из наиболее инновационных банков, а его руководителя назначили главой НБУ, не раскрывают, на каких условиях реструктуризированы кредиты и выплачиваются ли они вообще (это сделано для того, чтобы скрыть негативные показатели государственного банка). Речь идет о более чем $100 млн долгов только по «Эльдорадо».

В конечном счете, у конечного бенефициара «Эльдорадо» Виктора Полищука хватает проблем и с другими его активами, что также влияет на бизнес. Полищук все тем же государственным банкам должен возвращать деньги и за столичный ТЦ «Гулливер».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
mcart
mcart
24 сентября 2023, 11:00
#
$100 млн — це 3,8 млрд. гривень.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами