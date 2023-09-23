Британский регулятор предварительно одобрил сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard за $68,7 миллиарда

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) предоставило предварительное разрешение Microsoft на продление соглашения по приобретению Activision Blizzard за $68,7 млрд. Об этом сообщает The Verge.

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Сначала CMA заблокировало приобретение из-за проблем с облачными играми, но Microsoft недавно реструктурировала соглашение, передав Ubisoft права на облачные игры для текущих и новых игр Activision Blizzard.

Это лишь предварительное решение, предшествующее окончательному утверждению. CMA начало консультации, чтобы до 6 октября получить отзывы третьих сторон о предлагаемых Microsoft средствами правовой защиты. Окончательное решение ожидается до 18 октября.

Microsoft и Activision Blizzard с оптимизмом приняли решение CMA. Великобритания является последним нормативным препятствием для завершения гигантского соглашения Microsoft по покупке Activision Blizzard.

Предыстория

16 мая Microsoft получила от Еврокомиссии одобрение соглашения о приобретении компании Activision Blizzard.

27 апреля Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) заблокировало соглашение американской компании Microsoft о покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard.

18 января 2022 года корпорация Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard, одного из самых известных в мире разработчиков и издателей игр. Сумма сделки составляет $68,7 млрд.