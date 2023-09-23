Россиянам рекордно повысят тарифы на газ, чтобы залатать бюджет Газпрома

Российские власти готовят рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для населения, чтобы наполнить бюджет Газпрома, потерявший три четверти выручки на ключевом, европейском, рынке. Об этом сообщает The Moscow Times.

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Оптовые тарифы на газ для населения с июля 2024 года возрастут на 11,2%, а с июля 2025 года — еще на 8,2%, говорится в прогнозе социально-экономического развития страны, опубликованном Минэкономики Р Ф .

В итоге за два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала большой войны — на 34%: в прошлом году тарифы индексировали дважды — на 3% в июле и на 8,5% в декабре. В 2023 году индексацию не проводили.

При этом ни разу в последние годы цены на газ не росли столь стремительно:

в 2021 году индексация составляла 3%,

в 2020 году — 3%,

в 2019 году — 1,4%,

в 2018 году — 3,4%.

Последнее резкое повышение газовых тарифов — на 15% за год — произошло в 2013 году.

«Но теперь власти возвращаются к увеличению бремени для потребителей на фоне резкого ухудшения финансового положения Газпрома», — говорится в сообщении.

В прошлом году компания продала за границу минимальный объем газа с последних лет СССР (100 млрд кубометров), а в 2023 году газовый экспорт из России в Европу упал до минимума со второй половины 1970-х годов — 12,1 млрд кубов за первое полугодие.

Отмечается, что во втором полугодии 2022 года, когда от российского газа последовательно отключились почти все европейские страны, «Газпром» получил чистый убыток в размере 1,3 трлн. рублей.

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«В 2023 году компании удалось выйти на прибыль, которая, впрочем, оказалась в 5 раз меньше прошлогодней — 296 млрд рублей. Запасы наличных денег на счетах Газпрома с начала войны сократились втрое: от „денежной подушки“ размером 2 трлн рублей на начало июля 2023 года осталось чуть меньше 700 млрд», — отметило издание.