Молодые люди из Крыма начали массово получать украинские паспорта — Миграционная служба

Уроженцы Автономной Республики Крым 19−25 лет прибывают на материковую Украину, чтобы оформить свой первый паспорт гражданина Украины. Об этом сообщает Минреинтеграция со ссылкой на Миграционную службу.

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Чтобы попасть на территорию, подконтрольную правительству Украины, крымчане преодолевают сложный путь: пересекают границы, в том числе и страны-агрессора.

«Они въезжают на территорию Украины, имея на руках только свидетельство о рождении или паспорте гражданина Украины для выезда за границу, оформленный до 2014 года», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что большинство из них после оформления документа планируют поступить в украинские вузы.