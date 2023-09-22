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22 сентября 2023, 17:00 Читати українською

Молодые люди из Крыма начали массово получать украинские паспорта — Миграционная служба

Уроженцы Автономной Республики Крым 19−25 лет прибывают на материковую Украину, чтобы оформить свой первый паспорт гражданина Украины. Об этом сообщает Минреинтеграция со ссылкой на Миграционную службу.

Уроженцы Автономной Республики Крым 19−25 лет прибывают на материковую Украину, чтобы оформить свой первый паспорт гражданина Украины.
Фото: radioukrajina.cz

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Чтобы попасть на территорию, подконтрольную правительству Украины, крымчане преодолевают сложный путь: пересекают границы, в том числе и страны-агрессора.

«Они въезжают на территорию Украины, имея на руках только свидетельство о рождении или паспорте гражданина Украины для выезда за границу, оформленный до 2014 года», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что большинство из них после оформления документа планируют поступить в украинские вузы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+45
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
22 сентября 2023, 18:30
#
>> планують вступити до українських вищих навчальних закладів

Ага, через ТЦК :)
+
0
SergioJuly
SergioJuly
22 сентября 2023, 19:18
#
Той, хто має на руках український паспорт, можуть з Криму виїжджати до Європи за програмою притулку для біженців з України. Тут вони, скоріше за все, не залишаться. А ТЦК бере на облік тільки чоловіків, не забувайте.
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