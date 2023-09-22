Уроженцы Автономной Республики Крым 19−25 лет прибывают на материковую Украину, чтобы оформить свой первый паспорт гражданина Украины. Об этом сообщает Минреинтеграция со ссылкой на Миграционную службу.
Молодые люди из Крыма начали массово получать украинские паспорта — Миграционная служба
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Чтобы попасть на территорию, подконтрольную правительству Украины, крымчане преодолевают сложный путь: пересекают границы, в том числе и страны-агрессора.
«Они въезжают на территорию Украины, имея на руках только свидетельство о рождении или паспорте гражданина Украины для выезда за границу, оформленный до 2014 года», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что большинство из них после оформления документа планируют поступить в украинские вузы.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Ага, через ТЦК :)