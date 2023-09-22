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22 сентября 2023, 9:31 Читати українською

Еврокомиссия не будет признавать односторонние запреты стран ЕС на экспорт украинского зерна

В сфере общей торговой политики у государств-членов ЕС нет полномочий, и принимаемые ими односторонние решения по Украине угрожают юридической процедурой со стороны Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявила официальный представитель Е К Мириам Гарсия Феррер, сообщает Интерфакс-Украина.

В сфере общей торговой политики у государств-членов ЕС нет полномочий, и принимаемые ими односторонние решения по Украине угрожают юридической процедурой со стороны Еврокомиссии (ЕК).
Фото: freepik.com

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«Торговая политика относится к компетенции союзного уровня, и государства-члены не могут принимать односторонние меры. Мы работаем со сторонами (спора об украинском агроэкспорте, ред.), чтобы найти решение», — сказала Феррер в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что в результате такой работы Украина презентовала на координационной платформе свой проект плана урегулирования спорных вопросов экспорта сельхозпродукции, который предусматривает быстро введенную в действие систему контроля и проверок.

«Комиссия оставляет за собой право запустить процедуры о нарушении законодательства ЕС против стран, которые вводят односторонние запреты. Но наш сценарий на данный момент — работать в конструктивной манере, искать решения, исключающие необходимость принятия мер на национальных уровнях», — продолжила представительница ЕК.

Отвечая на вопрос, примет ли Еврокомиссия участие в защите стран ЕС, против которых Украина выдвигает жалобы во Всемирную торговую организацию, Феррер подтвердила, что это обязанность ЕК.

«Из-за того, что торговая политика — это уровень Европейского союза, Европейская комиссия должна представлять в ВТО три страны (Венгрию, Польшу, Словакию, — ред.). Соответствующие контакты с этими странами уже установлены, и этот процесс должен продолжаться на уровне ЕС», — сообщила пресс-секретарь.

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Ее попросили объяснить, как может перспектива юридических процедур ЕК против этих стран за односторонние действия сочетаться с защитой в ВТО.

Она ответила, что, во-первых, эти процедуры еще не приступают, они потенциально возможны, но ЕК ищет мировое соглашение. Во-вторых, в ВТО пока начинается самая первичная стадия — этап консультаций между Украиной и Еврокомиссией, в процессе которых кризис можно разрешить, не доводя дело до рассмотрения.

По ее мнению, расчет на возможность конструктивного положительного решения подтверждается сообщениями о том, что по отношению к Словакии Украина отзывает свою жалобу. И хотя эта ситуация еще нуждается в изучении, она свидетельствует о потенциале переговорных инструментов, считает представитель ЕК.

Напомним

Венгрия, Польша и Словакия ввели односторонние запреты после снятия 15 сентября ограничений на украинский сельхозэкспорт для пяти соседних стран. Украина подала жалобы в ВТО, в которых обвинила три страны в дискриминационном отношении к ее агропродукции.

«Минфин» писал, что министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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matroskin
matroskin
22 сентября 2023, 10:50
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У випадку віни, аналогічна ситуація буде з НАТО.
Хтось скаже: «ми тільки за мирне врегулювання», хтось: «яке ще рішення НАТО, війна десь не має позначитися на добробуті наших солдат» і т.п. :)
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BobKickass
BobKickass
22 сентября 2023, 11:18
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Гарний блеф Нато це теж варіант, адже не повірити й спробувати перевірити карти альянсу з ядерними учасниками буде тільки… Ніхто? :) ввх он зробив ставку на те що нато зовсім буде нейтральним, не пройшло. Гітлер свого часу теж розраховував, що Британія та Франція оголосять війну не одразу, а лише років через 5 після Польщі. Але інколи на передній план вилазить якийсь Черчіль або Джонсон, який плутає всі карти.
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matroskin
matroskin
22 сентября 2023, 11:40
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Черчіль або Джонсон це персони, я ж говорив про НАТО.
ЕС «посипався» на елементарних суто економічних розбіжностях.
Наївно думати, що Турція розгромить флот рф якщо остання нападе на Литву.
Аналогічно що Польша відправить своїх солдат у разі війни між Сирією та Турцією.
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