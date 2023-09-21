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21 сентября 2023, 13:47 Читати українською

Финские операторы приостанавливают продажи смартфонов Xiaomi из-за работы компании в россии

Три крупных финских мобильных оператора Telia, DNA и Elisa приостанавливают продажи смартфонов китайской компании Xiaomi в ответ на присутствие бренда в россии после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает GSMArena.

Три крупных финских мобильных оператора Telia, DNA и Elisa приостанавливают продажи смартфонов китайской компании Xiaomi в ответ на присутствие бренда в россии после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Фото: itech.co.ua

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Однако крупные розничные сети Gigantti и Verkkokauppa заявили, что поскольку ЕС не запрещает Xiaomi, они будут продолжать продавать ее смартфоны.

Недовольство деятельностью Xiaomi заставило Telia отказаться от сотрудничества с производителем телефонов и не продавать новые устройства — будут реализоваться только оставшиеся смартфоны в наличии.

Генеральный директор DNA Сами Аавикко говорит, что компания не удовлетворена тем, как Xiaomi ведет себя по отношению к россии, и не планирует пополнять запасы, когда текущие устройства будут распроданы.

Мобильный оператор Elisa применил более мягкий подход и сузит ассортимент смартфонов Xiaomi. Об этом заявил директор отдела потребительских устройств оператора Олли-Пекка Нокконен.

Розничная сеть Veikon Kone была первой, кто прекратил продажи телефонов Xiaomi, но позже отменила свое решение после того, как конкуренты отказались последовать этому примеру. Однако компания тоже не планирует добавлять новые модели в свой каталог.

Финляндия испытала подобное вторжение россии в 1939 году. Согласно прошлогоднему опросу, 76% населения Финляндии негативно относится к россии, а более 90% считают, что Россия является угрозой миру во всем мире.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны.

В НАПК отметили, что компания не просто продолжила свою работу в россии после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в рф.

Позже китайский техногигант Xiaomi прокомментировал решение НАПК. В Xiaomi заявили, что они за мир во всем мире и категорически против подобных обвинений.

Источник: Минфин
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