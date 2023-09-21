Украина получила $1,25 млрд гранта от США

Сегодня в государственный бюджет Украины поступил грант от Соединенных Штатов Америки в размере 1,25 млрд долларов США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Куда направят средства

Привлеченное финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета: обеспечение пенсионных выплат, выплат сотрудникам ГСЧС, оплаты труда медработников, оказывающих услуги по программе медицинских гарантий, госслужащих и педагогов.

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«С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 21,7 млрд долларов США от Соединенных Штатов. Финансовая помощь от США предоставляется на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны. Благодарен Правительству США за солидарность и масштабную поддержку», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.